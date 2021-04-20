С 26 по 29 апреля перемычка будет отключена по просьбе шведского оператора системы передачи электроэнергии Svenska kraftnat по причине намеченных плановых работ на преобразовательной станции в Нибру, говорится в сообщении Litgrid.

Компания Litgrid провела ежегодные работы на преобразовательной станции перемычки NordBalt в Клайпеде в октябре прошлого года, а осенью этого года эти работы повторятся.

В 2020 году общая доступность перемычки NordBalt для рынка составила 95,63%. За год из Швеции в Литву за этот период через перемычку было импортировано 4,8 тераватт-часа электроэнергии, это составило 43% совокупного импорта электроэнергии.

Перемычка мощностью 700 мегаватт со Швецией начала действовать в 2016 году.