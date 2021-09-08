По мере укрепления связей тайваньцы тратят все больше денег в электронных магазинах Литвы

Данные тайваньских ведомств показывают, что жители семи крупных городов острова за период с февраля до конца июня произвели в литовских магазинах около 112 000 расчетов посредством кредитных карт, их общая стоимость превысила 2,5 млрд новых тайваньских долларов (около 76 млн. евро).

"Литва стала одним из десяти самых популярных направлений онлайн-шопинга для потребителей Тайваня", – написала в твиттере представитель по экономике и культуре Тайваня в Соединенных Штатах Америки Би-ким Хсяо и поделилась фото приобретенного по интернету литовского пива.

Больше всего – около 1 млрд новых тайваньских долларов – потратили в Литве жители тайваньской столицы Тайбэя, сообщает местный портал United Daily News (UDN).

Дипломатические отношения Литвы и Тайваня в этом году заметно укрепились – Тайвань в июле объявил, что открывает в Литве отдельно от Китая свое представительство, в названии которого будет присутствовать неофициальное название этого острова.

Китай возражает против использования названия Тайваня и избегает использования слова "Тайвань", чтобы это не придало острову международной легитимности.