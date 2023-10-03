По Литве везут еще один большой груз, нескольким тысячам жителей отключат электричество

И реактор и вакуумная колонна нужны для модернизации завода, которая обойдется в 970 млн. евро. Модернизацию проводит британская компания Petrofac International. Вакуумную колонну из Италии доставила компания DSV Lithuania, а из Клайпеды в Мажейкяй ее везет комания Mammoet Baltic.
Представитель компании Mammoet Baltic Эднинас Иванаускас сказал Delfi, что при перевозке колонны не должно быть никаких непредвиденных препятствий – на этот раз груз несмотря на большие размеры, намного легче предыдущего, погода благоприятная.
Иванаускас сказал, что общая масса колонны с техникой, которая ее везет - 400 тонн.
"Пока все идет по плану. Ночью мы заехали на горку – это было самое сложное место маршрута", – сказал глава Mammoet Baltic.
Сейчас груз находится на середине пути между Клайпедой и Мажейкяй, если все будет хорошо, 5 октября груз доставят на Orlen Lietuvа.
Иванаускас сказал, что на этот раз заранее позаботились о перевозке груза по грунтовой дороге. "Пока не пришлось использовать металлические листы. Все грунтовые дороги сначала проверяем, перед тем как выехать на них, оцениваем их состояние. В последнее время дождей не было, поэтому мы используем листы из более легкого материала, которые нужны для защиты дорожного покрытия", – сказал собеседник.
Вакуумную колонну везут со скоростью 20 км/ч. Груз везут по ночам, чтобы как можно меньше мешать движению транспорта.
По словам Иванаускаса, точное время перевозки зависит от того, на какое время муниципалитеты выдают разрешения. Например, Клайпеда разрешила выехать поздно ночью, а небольшие муниципалитеты дают добро на начало перевозки с 20 ч.
Жители домов, находящихся около дороги, по которой везут груз, сталкиваются с неудобствами - им отключают электричество.
По подсчетам компании Energijos skirstymo operatorius (ESO), со временными неудобствами столкнутся 3005 домашних хозяйств.
ESO обещает, что во всех случаях на следующий день электричество включат до 10 ч. утра.