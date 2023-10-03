По Литве везут еще один большой груз, нескольким тысячам жителей отключат электричество

И реактор и вакуумная колонна нужны для модернизации завода, которая обойдется в 970 млн. евро. Модернизацию проводит британская компания Petrofac International. Вакуумную колонну из Италии доставила компания DSV Lithuania, а из Клайпеды в Мажейкяй ее везет комания Mammoet Baltic.

Представитель компании Mammoet Baltic Эднинас Иванаускас сказал Delfi, что при перевозке колонны не должно быть никаких непредвиденных препятствий – на этот раз груз несмотря на большие размеры, намного легче предыдущего, погода благоприятная.

Иванаускас сказал, что общая масса колонны с техникой, которая ее везет - 400 тонн.

"Пока все идет по плану. Ночью мы заехали на горку – это было самое сложное место маршрута", – сказал глава Mammoet Baltic.

Сейчас груз находится на середине пути между Клайпедой и Мажейкяй, если все будет хорошо, 5 октября груз доставят на Orlen Lietuvа.