По Литве проедет особо секретный груз. Такого крупного еще не было на литовских дорогах

Предусмотренные в проектах задания необходимы для обеспечения грузоперевозки. LAKD назначил технический надзор на выполняемые работы. Работы выполняются подрядчиком (подрядчиками) организатора грузовых перевозок по согласованным проектам. Выполненные работы будут оценены техническим руководителем и по информации, представленной техническим руководителем после заключительного осмотра объекта, работы будут приняты в установленном порядке", - сказал представитель Дирекции.

Она также заверила, что с целью определения влияния перевозки негабаритного груза на дорожное полотно LAKD на всем пути следования перевозимого груза проведет, как до перевозки, так и после исследования параметров качества дороги для определения возможных изменений дороги в связи с перевозкой негабаритного груза. "Если после перевозки груза будут обнаружены изменения состояния дорог, организатор грузоперевозок будет обязан их устранить", - сказала она.