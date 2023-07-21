21 июля 2023 г. 14:19

По Литве проедет особо секретный груз. Такого крупного еще не было на литовских дорогах

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI (K.&#268;achovskio nuotr.)

Этим летом через Литву проедет впечатляющий и пока довольно секретный груз. Из Клайпеды в Мажейкяй перевезут гигантский реактор, предназначенный для модернизации завода компании Orlen Lietuva.

Хотя сама Orlen Lietuva не комментирует перевозку этого груза и не разглашает информацию, насколько известно редакции, это будет самый большой груз в истории Литвы, когда-либо перевезенный по ее территории. Утверждается, что масса груза будет достигать 1800 тонн, а всей конструкции — 2500 тонн, длина транспортного средства - 95 метров, ширина — 6,5 метра. Высота составит 10,5 метра, а количество осей самого транспортного средства — 88.

Протяженность маршрута составит 145,2 км и пройдет через Клайпедский, Скуодасский, Кретингский и Мажейкяйский районы. Интересно, что максимальная скорость передвижения груза будет достигать всего 5 км/ч, а средняя скорость ожидается на уровне 3 км/ч.

Редакция также связалась с Дирекцией автомобильных дорог Литвы (LAKD). Главный менеджер Департамента международных отношений и коммуникаций Эгле Неманите заверила, что в настоящее время компания, организующая грузоперевозки, проводит работы на дорогах государственного значения для обеспечения перевозки этого груза.

"Orlen Lietuva" naftos gamykla Mažeikiuose

"Для этого LAKD выдал задание на подготовку проекта по предоставленному маршруту перевозки и согласовал проекты на отдельных участках.

Предусмотренные в проектах задания необходимы для обеспечения грузоперевозки. LAKD назначил технический надзор на выполняемые работы. Работы выполняются подрядчиком (подрядчиками) организатора грузовых перевозок по согласованным проектам. Выполненные работы будут оценены техническим руководителем и по информации, представленной техническим руководителем после заключительного осмотра объекта, работы будут приняты в установленном порядке", - сказал представитель Дирекции.

Она также заверила, что с целью определения влияния перевозки негабаритного груза на дорожное полотно LAKD на всем пути следования перевозимого груза проведет, как до перевозки, так и после исследования параметров качества дороги для определения возможных изменений дороги в связи с перевозкой негабаритного груза. "Если после перевозки груза будут обнаружены изменения состояния дорог, организатор грузоперевозок будет обязан их устранить", - сказала она.

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