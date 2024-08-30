2024.08.30 15:35

По итогам первого полугодия Литовские аэропорты заработали 31 млн евро

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Vilniaus oro uosto
Vilniaus oro uosto
ФОТО: Žygimantas Gedvila | Delfi

В первом полугодии выручка Литовских аэропортов (ЛА) стабильно росла. По неаудированным данным, она была на 4,5 проц. больше, чем за аналогичный прошлогодний период, и составила 31 млн евро.

Как сообщают в ЛА, по сравнению с 2023 годом чистая прибыль выросла до 7,5 млн евро. Утверждается, что на это могла повлиять льгота по налогу на прибыль, применяемая к инвестиционным проектам.

Между тем, операционная прибыль до вычета налогов, процентов, износа и амортизации (EBITDA) в первой половине этого года составила 11,1 миллиона евро, что на 23 проц. меньше, чем в первом полугодии прошлого года. По данным компании, это произошло в результате увеличения штата сотрудников.

По данным ЛА, в первом полугодии текущего года большая часть инвестиций была направлена ​​на развитие инфраструктуры и обслуживание пассажиров. Сообщается, что компания выделила на инвестиции более 70 млн евро.

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