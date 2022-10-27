Платформа Bolt расширяет список улиц, на которых нельзя оставлять электросамокаты.

При сотрудничестве с муниципалитетами выделили сотни улиц, где тротуары слишком узкие, поэтому там нельзя оставлять электросамокаты.

В основном эти улицы находятся в старой части городов.

По-прежнему нельзя оставлять самокаты и на мостах.

Только в Вильнюсе на сегодняшний момент есть 170 зон, где нельзя оставлять электросамокаты. Например, на въезде в парк Вингис, Бернардинский сад и на Кафедральную площадь.

До сих пор ограничивали парковку эелктросамокатов в тех местах, где собирается много туристов, сейчас в центре внимания оказались улицы, на которых электросамокат мешает движению.

"Довольно непросто сформировать привычку оставлять электросамокат там где надо. Надо не только просвещать водителей, но и устранять неправильные примеры – это превентивная работа. В этом месяце начала свою работу служба Bolt Patrol. Но самое главное - просвещение. Многие наши клиенты, которые получили сообщение о том, что неправильно оставили самокат, подобные ошибки не повторяют", – сказал Игнас Кизелявичюс, представитель компании Bolt.

По его словам, заразителен и плохой и хороший пример.

Компания Bolt ввела систему искусственного интеллекта, которая распознает случаи неправильной парковки и автоматически присылает сообщение клиенту. Вторая часть работы - компания переставляет электросамокаты, оставленные в неположенных местах .

На данный момент электросамокатами пользуются клиенты Bolt в Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде, Паневежисе, Шяуляе, Алитусе, Мариямполе, Мажейкяе, Кедайняе, Таураге, Тракае, Казлу Руде.

Следующие улицы закрыты для электросамокатов (там их оставлять нельзя)

в Вильнюсе (45):

ул. Аугустиону, Ашмянос, Балтасис скярсгатвис, ул. Бенедиктину, Биржялё 23-осёс, Диснос, Яглю, Ялню, Филарету, Гайлестингую Сясяру, Гаоно, Гяросёс Вильтес, K.Сирвидо, Кедайню, Клайпедос, Кляву, Л.Гирос, Лабдарю, Латако, Лигонинес, Литерату, Малуну, Мяджётою, Миглос, Науякурю, Палангос, Радвилу, С.Скапо, С.Нерес, Стиклю, Савичаус, Скроблу, Смоленско, Стирну, Субачаус, Шв. Йоно, Шв.Стяпоно, Шварцо, Шяулю, Шилтадаржё, Вандянтякё, Вилку, Вису Швянтую, Витянё, Жемайтиёс.

в Каунасе (47):

ул. A.Якшто, A.Мицкявичаус, Батнявос, Бенедиктиню, Бернардину скярсгатвис, ул. Друскининку, Яжеро, Гарининку, Гинтаро, Грузджю, Икальнес аклигатвис, ул. Коклю, Кряушю, Курпю, Лишкявос, M.Валанчаус, Мяркинес, Мятялю, Музеяус, Наручё, Нерес крантине, Обуолю, П.Ляоно, Памиклу, Преплаукос крантине, Радвиленское шоссе, ул. Радвилу дваро, Рамибес, Ромувос, Римшес, Римтес скярсгатвис, ул. Салино, Сантакос, Скирманто, Сленё, Шатриёс, Тауро, Тяльшю, Тунелё, Туржену, Вайсю, Варенос, Вяжею, Виргалес, Вишню, Жалёи, Жувинто.

в Клайпеде (3):

ул. Кретингос, Паневежё, Швесос.

в Паневежисе (2):

ул. Айню, Аливу.

в Мажейкяй (3):

ул. Бирутес, ул. Сенос, ул. Видуно.

в Мариямполе (1):

ул. Коколос.