Платформа Bolt Drive расширяется: в автопарке уже 900 автомобилей

В Литве каршеринговая платформа Bolt Drive появилась полгода назад, за это время она значительно расширилась и не собирается останавливаться. В конце зимы платформа начала работу с автопарком из 500 автомобилей, сейчас их количество выросло до 900: 650 авто предлагается в столице, 150 в Каунасе и 100 в Клайпеде и Паланге, пишет madeinvilnius.lt.