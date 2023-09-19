Платформа Bolt Drive расширяется: в автопарке уже 900 автомобилей

Представитель Bolt Drive Сваюнас Алюконис отметил, что увеличение парка связана с ростом спроса на услугу.
"Начиная с марта, каждый месяц бил рекорды по поездкам – в таком темпе мы работаем и сейчас. Мы оцениваем дальнейшие перспективы роста, поэтому будем увеличивать автопарк – для этого мы выделили финансирование во всех странах Балтии", – заметил он.
По словам Алюкониса, испробовать услугу клиентов побуждали новые автомобили, широкий их выбор и удобство самой услуги – начиная с момента открытия приложения.
По пожеланиям клиентов команда Bolt Drive внедрила в Литве новшество – возможность заранее подсчитать стоимость поездки. Планируя поездку, водитель вводит ее цель, возможные остановки и видит примерную цену, которую система подсчитывает в зависимости от расстояния и времени.
Важный аспект расширения – сообщение между крупными городами. ПО словам Алюкониса, это побудило жителей использовать автомобили как альтернативу собственного транспорта.