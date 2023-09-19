Платформа Bolt Drive расширяется: в автопарке уже 900 автомобилей

 
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ФОТО: ELTA / Josvydas Elinskas

В Литве каршеринговая платформа Bolt Drive появилась полгода назад, за это время она значительно расширилась и не собирается останавливаться. В конце зимы платформа начала работу с автопарком из 500 автомобилей, сейчас их количество выросло до 900: 650 авто предлагается в столице, 150 в Каунасе и 100 в Клайпеде и Паланге, пишет madeinvilnius.lt.

Представитель Bolt Drive Сваюнас Алюконис отметил, что увеличение парка связана с ростом спроса на услугу.

"Начиная с марта, каждый месяц бил рекорды по поездкам – в таком темпе мы работаем и сейчас. Мы оцениваем дальнейшие перспективы роста, поэтому будем увеличивать автопарк – для этого мы выделили финансирование во всех странах Балтии", – заметил он.

По словам Алюкониса, испробовать услугу клиентов побуждали новые автомобили, широкий их выбор и удобство самой услуги – начиная с момента открытия приложения.

По пожеланиям клиентов команда Bolt Drive внедрила в Литве новшество – возможность заранее подсчитать стоимость поездки. Планируя поездку, водитель вводит ее цель, возможные остановки и видит примерную цену, которую система подсчитывает в зависимости от расстояния и времени.

Важный аспект расширения – сообщение между крупными городами. ПО словам Алюкониса, это побудило жителей использовать автомобили как альтернативу собственного транспорта.

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