Плата за въезд в Старый город Каунаса возмущает бизнес-сообщество: повысят цены на услуги

По словам представителей городского самоуправления Каунаса, изменения направлены на сокращение дорожного движения в Старом городе и содействие более устойчивой мобильности. „Еще в 2019 году муниципалитет Каунаса утвердил план устойчивой мобильности, который включал зону пониженного загрязнения, иначе известную как зона низких выбросов. Цель – меньше транзита в Старом городе. Чем меньше машин, меньше загрязнения, меньше шума – людям будет удобнее передвигаться по Старому городу. Мы надеемся, что движение транспорта уменьшится и Старый город станет более привлекательным“, - рассказал Elta Мартинас Матушявичюс, начальник управления транспорта и организации движения Каунасского самоуправления.
Инициатива вызывает вопросы у городской оппозиции
Хотя лидер оппозиции Каунасского городского совета, член фракции консерваторов (TS-LDK) Паулюс Лукшявичюс поддерживает идею сокращения дорожного движения в Старом городе, политик критически относится к технической реализации инициативы. Консерватор говорит, что новые сборы могут означать двойное налогообложение для горожан.
„Сама по себе идея может быть хорошей, потому что те, кто живет в Старом городе, хотят меньшего трафика, но техническая реализация не должна навредить жителям. Жителям придется покупать отдельное годовое разрешение и покупать еще другое разрешение, если они захотят припарковаться в другой части города. Понятно, что в принципе это приводит к двойному налогообложению“, - говорит П. Лукшявичюс. Он также отмечает, что платежные системы могут быть неудобными для пожилых людей, которые могут столкнуться с техническими трудностями при попытке зарегистрироваться и оплатить проезд через телефонные приложения. „Возникает вопрос, как будет контролироваться въезд и выезд из зоны Старого города. Если необходимо зарегистрироваться в приложении, представьте себе пожилого человека, приезжающего из районного центра, - ему будет технически сложно заплатить“, - сказал оппозиционер.
Нововведение раскритиковано бизнес-сообществом: повысит цены на услуги
Генеральный директор Каунасской торгово-промышленной и ремесленной палаты Ольга Григене скептически относится к решению города ввести плату в размере двух евро за въезд в Старый город. По ее словам, это хорошо, что город пытается применить экологическую практику, но, отмечает директор, у местного бизнеса возникнут дополнительные проблемы. „Мы положительно оцениваем то, что город учитывает экологический опыт и берет пример с других развитых городов. Действительно, иногда Старый город без причины переполнен, поэтому транзит следует ограничить. Но местные предприятия, расположенные в Старом городе, сталкиваются с дополнительными проблемами, поскольку городские власти не планируют никаких исключений. Мы хотели, чтобы обратили внимание на предприятия, которые работают в Старом городе, и предприятия, которые обслуживают, которым также необходим доступ к территории Старого города“, - пояснила О. Григене.
Она также обратила внимание на положение малого бизнеса, подчеркнув, что дополнительные затраты могут привести к росту цен на товары. „По сути, есть малые предприятия, которые считают каждый евро. Дополнительные расходы могут привести к увеличению цен на продукцию. Кроме того, предприятия беспокоятся о потоках — даже проезжая транзитом, потенциальные посетители останавливаются, что-то покупают или быстро выпивают чашечку кофе“, — говорит она. Глава бизнес-сообщества Каунаса выразила надежду на пересмотр возможных льгот, которые могли бы облегчить бремя малого бизнеса. „Мы ожидаем, что льготы для обслуживающих и работающих предприятий будут пересмотрены, хотя пока ничего не слышали“. Малый бизнес не может позволить себе покупать годовые проездные или покупать электромобили, которым применяются льготы“, — отмечает она.