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Литовская дирекция автомобильных дорог (ЛДАД) занялась основными дорогами страны, ширина которых составляет меньше 5 м. По имеющимся данным, будут расширять около 198 км дорог.
Планы: в Литве не останется основных дорог уже 5 м
© Kauno rajono savivaldybė

За последние годы на этих участках произошли 33 ДТП, в которых погибли 10 человек и 38 были ранены. В результате таких ДТП автомобили переворачивались или сталкивались друг с другом.

"Дороги, асфальтированная часть которых составляет меньше 5 м в ширину, не только не отвечают стандартам для дорог такого типа, но и представляют опасность – из-за узости проезжей части на таких дорогах ложно разъехаться и маневрировать", – сказал глава ЛДАД Ремигиюс Липкявичюс.

Уже составлен договор на реконструкцию первого из 47 участков таких дорог - это участок Пирчупис-Эйшишкес.

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