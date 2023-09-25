Планы министерства по созданию новых СЭЗ вызывают удивление у руководителей уже действующих СЭЗ

Член правления Шяуляйской и Кедайняйской СЭЗ Гедрюс Валуцкас рассказал vz.lt, что, с одной стороны, стремление предложить инвесторам больше "посадочных площадок" соответствует интересам государства, тем не менее в первую очередь следует полностью заполнить Шяуляйскую, Кедайняйскую, Науйойи-Акмянскую и Мариямпольскую СЭЗ.

"Удаленные, менее развитые регионы рискуют еще больше снизить темпы развития, если в национальном масштабе будет делаться упор на развитие и так популярных регионов", – сказал Г. Валуцкас.

Такого же мнения придерживается и руководитель Клайпедской СЭЗ Эймантас Кюдулас. Он предлагает максимально использовать инфраструктуру и возможности уже действующих СЭЗ.