Планы министерства по созданию новых СЭЗ вызывают удивление у руководителей уже действующих СЭЗ

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: Shutterstock
Планы Министерства экономики и инноваций по созданию двух новых свободных экономических зон (СЭЗ) к 2030 году с выделением на это около 30 млн евро вызывают удивление у ряда руководителей уже действующих СЭЗ. По их словам, в первую очередь следует повысить привлекательность нынешних СЭЗ для инвесторов, пишет Verslo žinios.

Член правления Шяуляйской и Кедайняйской СЭЗ Гедрюс Валуцкас рассказал vz.lt, что, с одной стороны, стремление предложить инвесторам больше "посадочных площадок" соответствует интересам государства, тем не менее в первую очередь следует полностью заполнить Шяуляйскую, Кедайняйскую, Науйойи-Акмянскую и Мариямпольскую СЭЗ.

"Удаленные, менее развитые регионы рискуют еще больше снизить темпы развития, если в национальном масштабе будет делаться упор на развитие и так популярных регионов", – сказал Г. Валуцкас.

Такого же мнения придерживается и руководитель Клайпедской СЭЗ Эймантас Кюдулас. Он предлагает максимально использовать инфраструктуру и возможности уже действующих СЭЗ.

"Концепция СЭЗ как зоны более выгодных налоговых ставок во всем мире отходит на второй план. Большая часть решений инвесторов определяется другими, неналоговыми аргументами: бизнес-сообществом, инфраструктурой, доступом к квалифицированным талантам, интеграцией в транспортные сети, скоростью становления и развития, партнерскими отношениями", – рассказал vz.lt Э. Кюдулас.

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