2024.09.12 13:11

Планируется снос одного из популярных в столице магазинов сети IKI

 
ru.DELFI.lt
Nuotraukos - 14
Nuotraukos - 14
ФОТО: Asmeninis albumas

В прессе появилась информация о том, что в районе Салтонишкес снесут бизнес-центр компании Hanner. Эту информацию подтвердил глава Hanner Арвидас Авулис, пишет портал madeinvilnius.lt.

По его словам, это здание отслужили свой срок, его реновация нецелесообразна. Было решено – снести зеленый „карандаш“, а на его месте построить менее высотное здание.

На модели 3D Вильнюсского муниципалитета видно также, что не останется магазина IKI на перекрестке улиц Миндауго и Кауно. ЗАО 313 architects проектирует на этом месте жилой дом. Подробной информации об этом проекте пока нет.

Недалеко от транспортного кольца на ул. Гирайтес, напротив строящегося торгово-развлекательного центра Akropolis Vingis, также планируют снести магазин IKI. ЗАО Sprint private equity готовит исследование, и планируется на участке по адресу ул. Гележинё Вилко, 9, строить новое административное здание.

Напомним, что эти проекты еще не обсуждались с обществом. Очевидно, что их также еще не одобрил муниципалитет.

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