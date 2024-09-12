Планируется снос одного из популярных в столице магазинов сети IKI

По его словам, это здание отслужили свой срок, его реновация нецелесообразна. Было решено – снести зеленый „карандаш“, а на его месте построить менее высотное здание.

На модели 3D Вильнюсского муниципалитета видно также, что не останется магазина IKI на перекрестке улиц Миндауго и Кауно. ЗАО 313 architects проектирует на этом месте жилой дом. Подробной информации об этом проекте пока нет.

Недалеко от транспортного кольца на ул. Гирайтес, напротив строящегося торгово-развлекательного центра Akropolis Vingis, также планируют снести магазин IKI. ЗАО Sprint private equity готовит исследование, и планируется на участке по адресу ул. Гележинё Вилко, 9, строить новое административное здание.