"Каунасский терминал и его пропускная способность превышают текущие возможности, поэтому в ближайшее время мы планируем объявить тендер на расширение терминала и строительство перрона в Каунасе", - говорит А. Думанас.

"Мы грубо планируем, что (количество пассажиров возрастет – ELTA) до 2 млн. в год. Сейчас их более миллиона, на допандемическом уровне", - добавляет представитель аэропортов.

Он отмечает, что работы по строительству терминала в Каунасе планируется начать уже в этом году. В этом случае, по его словам, терминал может открыть свои двери уже в 2025 году, во второй половине года.

"Каунасский терминал также изменится и будет адаптирован к следующему десятилетию, возможному росту", - говорит А. Думанас.