"Каунасский терминал и его пропускная способность превышают текущие возможности, поэтому в ближайшее время мы планируем объявить тендер на расширение терминала и строительство перрона в Каунасе", - говорит А. Думанас.
"Мы грубо планируем, что (количество пассажиров возрастет – ELTA) до 2 млн. в год. Сейчас их более миллиона, на допандемическом уровне", - добавляет представитель аэропортов.
Он отмечает, что работы по строительству терминала в Каунасе планируется начать уже в этом году. В этом случае, по его словам, терминал может открыть свои двери уже в 2025 году, во второй половине года.
"Каунасский терминал также изменится и будет адаптирован к следующему десятилетию, возможному росту", - говорит А. Думанас.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Литовский депутат просит привлечь к ответственности за военные преступления Соловьева и Красовского
Председатель парламентского Комитета по...
Эфир Delfi с Альвидасом Медалинскасом: угрозы России, план наступления ВСУ, Литва, НАТО
После атаки дронов на Москву и Подмосковье российские...
В Литве с 1 июня вступают в силу штрафы за распитие и хранение алкоголя в открытой таре в салоне автомобиля
С 1 июня в Литве вступают в силу штрафы за распитие,...
Неожиданная проблема: водители-иностранцы не платят налоги
По подсчетам инспекторов, количество иностранцев,...
Президент: политический кризис можно решить как досрочными выборами, так и обновлением правительства
Президент Гитанас Науседа утверждает, что...