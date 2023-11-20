Планируется переименовать Вильнюсский аэропорт, известен новый вариант названия

 
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Naujasis Vilniaus oro uosto keleivių išvykimo terminalas
Naujasis Vilniaus oro uosto keleivių išvykimo terminalas
ФОТО: Lietuvos oro uostų nuotr.

Литва начинает готовиться к 150-летию со дня рождения художника и композитора Микалоюса-Константинаса Чурлёниса. Программу мероприятий на 2025 год планируют подготовить весной следующего года. В числе предложенных идей – изменение названия Вильнюсского аэропорта, пишет портал madeinvilnius.lt.

"Это моя мечта, но, может, Вильнюсский аэропорт станет аэропортом им. Чурлёниса, ведь у поляков есть аэропорт Шопена, а у итальянцев – имени Леонардо да Винчи", – сказала советник премьер-министра по вопросам культуры Габриэле Жайдите.

Однако, по ее словам, этот вопрос еще должна решить правительственная комиссия, которая соберется на первое заседание в декабре этого года.

Комиссию сейчас составляют, в нее войдут деятели разных сфер, а возглавит сама премьер-министр Ингрида Шимоните.

На подготовку к 150-летию со дня рождения Чурлёниса планируют выделить 300 000 евро.

Литовский художник, композитор, деятель культуры Чурлёнис родился 22 сентября 1875 года в Старой Варене. Он скончался 10 апреля 1911 года недалеко от Варшавы, похоронен на кладбище Расу в Вильнюсе.

Он является самым известным художником и композитором Литвы.

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