Планируется отказаться от монет в 1 и 2 цента: сколько это будет стоить жителям

Округление будет касаться только всей суммы и только при наличном расчете.

ЦБ отмечает, что страны, отказавшиеся от этих монет, например, Словакия, рады этому шагу.

Это может быть испытанием терпения в кассе, ждешь, когда человек перед тобой расплатится, выберет подходящие монеты. Людям старшего возраста их сложно пересчитать, монеты занимают место в кошельке, а их покупательная способность постоянно снижается. Использование этих монет стоит денег и государству и бизнесу. Чеканка момент больше или равна их ценности.

По словам Лисинскайте, ежегодно монеты достоинством в 1 и 2 евроцента составляют 80 тонн металла, пускаемого в оборот, жители потеряли 2,4 млн. евро такими монетами – по 300 000 евро в год. Один расчет с помощью таких монет длиться на 2 секунды дольше.

"Целых 70% монет к нам в ЦБ не возвращается, это значит, что их используют всего один раз", – сказала она.

Специалист Центробанка Эдита Лисинскайте сказала, что большая часть монет небольшого достоинства по назначению используют только раз – люди получают их как сдачу, а потом не используют, теряют.

"Каков принцип округления? Я делаю покупки, в кассе считают сумму – будет округляться только все сумма, если я плачу наличными. Если сумма заканчивается 1 или 2 цт, округляют в меньшую сторону, до 0, если больше – до 5.

Один раз человек заплатит на 1-2 центра меньше, в другой раз - больше, со временем эта разница выровняется", – сказала Лисинскайте.

Сдачу, по ее словам, этими монетами давать не будут, но сами жители смогут использовать эти монеты. По данным ЦБ, влияние округления на покупателей при наличном расчете составит 0,01% и никак не повлияет на инфляцию.

По данным ЦБ, Еврокомиссия регулярно проводит опросы жителей, данные последнего опроса показали, что 2/3 согласны отказаться от 1-2-центовых монет, есть и те, кто отказался бы и от 5-центовых.

"Что можно сделать с накопленными мелкими монетами? Мы предлагаем не копить их, не прятать, а принести в магазин и заплатить за товары", – сказала Лисинскайте, напомнив, что монеты можно принести и в ЦБ.