План повышения цен на горючее продвигают вперед: владельцев дизельных авто ждет больше расходов

В среду на заседании правительства были одобрены соответствующие проекты Министерства охраны окружающей среды, их передадут на рассмотрение в парламент.

"Это касается не только налогов. Это и стратегия создания рабочих мест, у нас нет ни угля, ни газа, ни нефти, добыча которых дает большие доходы. Это реформа, которая затрагивает и аспекты здоровья, мы снижаем уровень загрязнения, который растет "благодаря" транспорту. Это и превенция санкций, которые мы можем получить от ЕК, это общее моральное обязательство в связи с глобальным потеплением. Это и национальная безопасность, ведь каждый год мы отдаем 2,5 млрд. евро за границу за полезные ископаемые и электроэнергию", – сказал министр охраны окружающей среды Симонас Гентвилас.

"Будет много субсидий, которые помогут бизнесу и жителям приспособиться к новым условиям", – продолжил министр.

В справке сказано, что предлагают в 2023–2025 гг отказаться от льготного тарифа на полезные ископаемые и повышать тарифы на газолин, каменный уголь, кокс и лигнит.

Предлагается также ввести акцизы на торф, который используют для отопления, чтобы жители не использовали загрязняющее окружающую среду топливо.

Также предлагается отказаться от льготных акцизов на биотопливо первого поколения, поскольку их использование косвенно влияет на парниковый эффект.

В документе предлагается отменить акциз на этиловый спирт, который используют в научных целях.

Согласно подсчетам, благодаря изменениям, которые содержатся в проектах, в 2023 г. в бюджет поступит на 66,6 млн. евро больше, в 2024 г – на 79,9 мн. евро больше за счет акцизов.

Опрос жителей и водителей, предоставляющих услуги подвоза, показал, что точка перелома, когда жители задумались бы об отказе от загрязняющего окружающую среду автомобиля, это цена на горючее в размере 1,5–1,8 евро за литр.

"Если цена на горючее поднимется до 2 евро за литр, 33,2% жителей задумались бы об альтернативных способах сообщения", – сказано в исследовании компании Smart Continent.

По данным BNS, в сентябре 2021 года средняя цена на бензин 95 марки на АЗС Circle K в Вильнюсе составляла 1,359 евро.

Если предположить, что эта цена останется стабильной в течение долгого времени, то после принятия поправок к закону об акцизах, в 2025 г. литр бензина будет стоить 1,388 евро, а в 2030 г. – 1,533 евро. Литр дизельного топлива в сентябре в Вильнюсе стоил 1,279 евро. Соответственно в 2025 г. его цена составит 1,466 евро, а в 2030 г – 1,626 евро.

В документе указана таблица, из которой видно, как подорожание акцизов скажется на других энергетических продуктов.