Глава LTG Cargo Эгле Шиме говорит, что это еще один шаг в реализации амбициозных целей диверсификации LTG Cargo на Запад.
"Вместе с нашими партнерами мы стремимся создать эффективный и конкурентоспособный коридор грузоперевозок между Северной и Западной Европой после начала регулярных рейсов между тремя странами Балтии", - сказала Шиме для пресс-релиза.
Объединенный грузовой маршрут организуют LTG Cargo, Латвийские железные дороги и эстонская компания Operail. По сообщению LTG Cargo, в ближайшие месяцы ожидается открытие регулярных рейсов, связывающих страны Балтии со Скандинавией и Западной Европой.
Древесина, торф и строительная пена, предназначенные для западного рынка, доставлялись железнодорожными полуприцепами и контейнерами. Некоторые из них будут переведены с широкой колеи на узкую и продолжат перевозки в Дуйсбург в Германии, а оттуда в другие европейские страны.
DB Schenker, дочерняя логистическая компания немецкого железнодорожного оператора Deutsche Bahn, является одним из первых заказчиков этого маршрута. По словам ее генерального директора Янека Саареокса, компания погрузила в первый поезд два крупных груза, один из которых направлялся во Францию, а другой — в Нидерланды.
Amber Train с полуприцепами с другими грузами отправится из Каунаса обратно в порт Мууга в Эстонии, откуда они будут далее отправлены судами в Финляндию. Ожидается, что Amber Train будет курсировать по маршруту Мууга-Каунас два раза в неделю.
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