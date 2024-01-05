Piana Vyshnia откроет второй бар в Вильнюсе

Второй бар Piana Vyshnia будет расположен прямо рядом с Ратушей, на улице Диджойи, 28. Уже сейчас на окнах можно увидеть логотип бара и вывеску о том, что скоро здесь откроется второй украинский бар.

Piana Vyshnia официально открыла свой первый бар в Вильнюсе 2 ноября прошлого года. Бар находится на улице Вильняус, 17, и его можно заметить издалека — столики на открытом воздухе всегда заполнены.





Бар уникален тем, что там подают только один напиток, приготовленный по старым львовским традициям. Лучший львовский напиток — неотъемлемая часть старого Львова. Во всех львовских домах с давних времен готовили вишневую настойку. Каждая хозяйка готовила этот напиток, и каждая девушка знала его вкус.