Главный административный суд Литвы (ГАСЛ) в среду окончательно отклонил жалобу компании. Вильнюсский окружной административный суд в октябре 2018 года тоже отклонил жалобу предприятия и оставил в силе решение департамента.

Еще в октябре 2018 года Philip Morris Baltic указала, что компания не согласна с решением суда, так как законы четко обязуют производителя предоставлять потребителям необходимую и важную информацию о товаре.

Электронное устройство IQOS используется для подогрева табака до достаточно высокой температуры, чтобы появился пар, а не дым. Как утверждает компания, устройство новое и плохо известно потребителям, поэтому запрет на распространение информации равноценен запрету на продажу законно находящегося на рынке продукта.

Десять сенаторов США в феврале 2018 года призвали Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов отклонить просьбу Philip Morris о разрешении рекламировать электронные сигареты IQOS как наносящие меньший вред, чем обычные сигареты.