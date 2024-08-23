2024.08.23 14:22

Первый день нового троллейбуса в столице завершился неудачей: его увезла служба техпомощи

 
ru.DELFI.lt
Nauji troleibusai Vilniuje
Nauji troleibusai Vilniuje
ФОТО: Savivaldybės nuotr.

На улицах Вильнюса появились новые троллейбусы Škodai. Однако в первый же день одному из них потребовалась техническая помощь, пишет портал madeinvilnius.lt.

Недавно вильнюсцы сняли видео, как водители испытывали новые троллейбусы в троллейбусном парке. Жители сняли на видео, как трое водителей несколько минут не могли вставить штангу в контактную вставку. Пользователи смеялись над тем, что водитель остановил троллейбус в двух метрах от бордюра.

„Может, техпомощь потребовалась по похожей причине?“ – вопрошали жители.

Другие смеялись и писали, что это и есть принцип самоходности троллейбусов. Их будет возить автомобиль техпомощи.

Напомним, что с 22 августа в Вильнюсе новые троллейбусы курсируют на семи маршрутах: 2 (Саулетекис–Вокзал), 7 (Пашилайчай–Вокзал), 10 (Саулетекис–Науининкай), 19 (Пашилайчай–Саулетекис), 3 (Каролинишкес-Северный городок), 6 (Жирмунай-Нижние Панеряй) и 17 (Жирмунай-Науининкай).

До марта 2025 г. на улицах Вильнюса появится 91 новый троллейбус Škoda 32 Tr.

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