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На юго-востоке Эстонии открылся пограничный пункт Саатсе — после реновации он стал первым в Евросоюзе пунктом пропуска, где нет постоянного персонала, а местные жители могут проходить паспортный контроль самостоятельно. Об этом сообщает ERR.
Первый в ЕС автоматический погранпункт заработал в Эстонии
© Sputnik / Scanpix

"Автоматический пограничный контроль могут проходить граждане Эстонии и живущие в Эстонии иностранцы, у которых имеется биометрический паспорт. Благодаря этому пограничники смогут охранять границу, в то время как технологии будут выполнять работу, которую можно автоматизировать", — сообщила руководитель бюро пограничного контроля Департамента полиции и погранохраны Эве Калмус. Она подчеркнула. что в случае необходимости на погранпункт оперативно приедет находящийся поблизости патруль.

Пограничным пунктом в Саатсе пользуются преимущественно местные жители, причем ежедневно границу пересекают всего несколько человек. В ходе реновации, проведенной за счет средств Евросоюза, было принято решение автоматизировать работу пункта. Такой подход позволил одновременно сохранить для местных возможность пересечь границу и освободил сотрудников погранохраны для выполнения других задач.

"Разумеется, это не означает, что в Саатсе пограничный контроль будет полностью доверен технике. Люди будут следить с помощью камер за процессами и управлять ими, при необходимости можно будет быстро вмешаться", — заявил вице-канцлер МВД Эстонии Вейко Коммусаар.

Реновация погранпункта в Саатсе обошлась в 250 тысяч евро, эти деньги выделил Фонд внутренней безопасности Евросоюза.

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