Первый день НАТО предпринимателей не порадовал: покупателей нет, столики пустуют

По ее словам, некоторые торговцы, которые были вчера, в среду вообще не приехали. "Вчера нас было в два раза больше, сегодня – мало. Я думаю, уже никто не придет", – сказала она, заметив, что и вечером никто не пришел.

"Нет покупателей. Приехавшие делегации заняты, вчера утром пробежались охранники турецкие, купили магниты, но в целом торговля в эти дни – трагедия. Это не жалоба. В этом году вообще мало туристов, очень многие группы отозвали свою бронь из-за войны, Сувалкского коридора. Люди боятся", – сказала женщина.

Журналисты говорили с торговцами сувениров на ул. Диджёи. Одна из торговок сказала, что торговли почти нет.

Много людей было и на улице Пилес, некоторые сидели в кафе в надежде увидеть президента Украины Владимира Зеленского, который поселился в гостинице Narutis . На улице Вильняус в кафе было много пустых столиков, хотя обычно там бывает много людей.

Во вторник вечером в Старом городе Вильнюса людей было немало. Очень много людей было на проспекте Гедиминаса , поскольку на Лукишкской площади проходил концерт в поддержку Украины .

"Члены делегаций, наверное, устали. У них есть дела. Приходит мало людей", – заметила торговка.

С ней согласился коллега. "Мы надеялись будет много людей, но делегациям, наверное, магниты не интересны. Были, кто покупал, не могу сказать, что ничего не продал, но мы надеялись, что торговля будет лучше", – сказал он. Он надеется, что покупатели появятся в среду вечером, после окончания саммита.

Глава Литовской ассоциации баров и кафе Раймондас Пранка сказал, что чуда не было.

"Я бы сказал, что ситуация была похожа на "мини-выходной", мы надеялись, что людей в барах будет больше. По ночам никто не сиде

л, столики были свободны. Трудно сказать, что ждет сегодня", – комментировал он.

Президент Литовских гостиниц и ресторанов Эвалда Шишкаускене сказала, что сама была в городе. Ей показалось, что больше всего людей было на проспекте Гедиминаса, но она заметила, что вчера не все кафе работали.