Индекс цен на жилье в Литве (OHBI), по данным Ober-Haus, в пяти крупных городах страны (в Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде, Шяуляе и Паневежисе) в ноябре не изменился.

В октябре 2022 года наблюдался рост в 1,4%.

Общий уровень цен на жилье в Литве за последние 12 месяцев вырос на 20,4%, а в октябре 2022 г. - на 22,5%.

В ноябре 2022 г. цены на продажу жилья в Вильнюсе и Клайпеде снизились на 0,1% и средняя стоимость квадратного метра составила 2543 евро (-3 евро/м²) и 1606 евро (-1 евро/м²).

В Каунасе, Шяуляе и Паневежисе фиксировался рост цен соответственно на 0,1%, 0,7% и 0,3% и цена квадратного метра соответственно выросла до 1693 евро (+1 евро/%²), 1074 евро (+8 евро /м²) и 1057 евро (+3 евро/м²).

За год (в ноябре 2022 г., по сравнению с ноябрем 2021 г.) цены выросли во всех крупных городах страны: в Вильнюсе на 23,1%, Каунасе – 17,5%, Клайпеде – 16,6%, Шяуляе – 16,1% и Паневежисе – 16,6%.

В ноябре этого года рост продажи жилья по сути остановился.

"По данным Центра реестра, в ноябре 2022 г. во всей Литве было продано около 1900 квартир старой постройки - на 23% меньше, чем в ноябре 2021 г. Это исторически один из худших месячных показателей. До этого падение продаж отмечали в первые 6 месяцев 2020 года (в начале пандемии COVID-19) и в 2012 г. Падение активности на рынке снизило ожидания участников в связи с ростом цен в краткосрочном периоде, поэтому сейчас на рынке установились ожидания стабильных или отрицательных показателей цен. Предпосылок для оживления рынка жилья пока не видно. Поэтому в ближайшие полгода можем фиксировать отрицательные показатели цен, жилье будут продавать дешевле, чем ранее. Период роста цен на жилье завершился, и в некоторых регионах уже заметно незначительное снижение цен", – сказал представитель Ober-Haus Раймондас Рягинис.