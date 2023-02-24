В этом году урожай более поздний, чем в прошлом. Большие хозяйства экономили электричество и сажали рассаду позже обычного. Представители овощеводов говорят, что цены не повышали, однако огурцы в некоторых торговых местах на 1 евро дороже, чем год назад, сообщает LNK.

"В хозяйстве в Кедайняй уже начали собирать первые огурцы. Работники говорят, что и сами каждый год ждут новый урожай, поскольку эти овощи можно и мариновать и солить", – сказала журналистка.

Урожай в этом году появился позже, поскольку хозяйства экономили электричество, а погода зимой была переменчивая, не хватало солнца. Чтобы сохранить хозяйство, пришлось уволить 50 человек, на отопление ушло 1,5 млн. евро.

Паулюс Андреявас, директор Agrošiltnamiai сказал, что года назад обогрев гектара стоил около 100 000 евро, а сейчас 300 000-400 000 евро. Посадили 6,2 га. Это около 150 000 ростков и 3000 тонн урожая в год.

Андреявас сказал, что цены оптовых продаж не менялись, несмотря на рост расходов на энергетику.

В прошлом году свежие огурцы стоили 8-12 евро, в этом на евро дороже.