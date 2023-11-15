Первая в Литве гостиница на воде будет швартоваться у подножия горы Гедиминаса

 
ELTA
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Plaukiojantis viešbutis
Plaukiojantis viešbutis
ФОТО: Autorių nuotr.
В Вильнюсе появится первая в Литве гостиница на воде. Она откроется весной следующего года у подножия горы Гедиминаса. В гостинице будут 23 комнаты, а на крыше будет работать ресторан, пишет издание Verslo žinios.

Директор строящего гостиницу ЗАО Vilniaus upių direkcija Каролис Паулаускас сказал, что идея открыть такую гостиницу появилась уже давно, но ее осуществление потребовало много времени.

"Сначала мы думали открыть на воде что-то для студентов, хостел, в котором можно было бы найти дешевый, но необычный ночлег. Но потом идея переродилась в роскошную гостиницу, поскольку само окружение, вид на башню Гедиминаса обязывал открыть объект более высокого класса", – сказал Паулаускас.

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