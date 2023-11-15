Первая в Литве гостиница на воде будет швартоваться у подножия горы Гедиминаса

Директор строящего гостиницу ЗАО Vilniaus upių direkcija Каролис Паулаускас сказал, что идея открыть такую гостиницу появилась уже давно, но ее осуществление потребовало много времени.

"Сначала мы думали открыть на воде что-то для студентов, хостел, в котором можно было бы найти дешевый, но необычный ночлег. Но потом идея переродилась в роскошную гостиницу, поскольку само окружение, вид на башню Гедиминаса обязывал открыть объект более высокого класса", – сказал Паулаускас.