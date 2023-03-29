Перевозчики возмущены решением властей по вопросу работников из Беларуси: мы идем в сторону абсурда

Партнер адвокатской конторы ILAW Lextal Светлана Наумчик сказала, что если этот закон будет принят, то у некоторых секторов появятся проблемы с привлечением работников из Беларуси.

"Не секрет, что сейчас трудоустройство белорусов и россиян в Литве проходит в следующем порядке: иностранцы приезжают в Литву с шенгенской визой другой страны (обычно польской или испанской) и подают в Департамент миграции заявку на получение временного вида на жительство. Они заполняют анкеты, в которых должны представить свое отношение к войне России в Беларуси и к оккупации Крыма, этих иностранцев также проверяет ДГБ и другие ведомства. Если иностранец представляет угрозу для нацбезопасности страны или общественных интересов, разрешение не выдается", – рассказала Наумчик.

Однако, согласно новому закону, с 15 апреля 2023 года Департамент миграции сможет принимать заявки на временный вид на жительство, только если у иностранца есть выданная Литвой национальная или шенгенская виза или временный вид на жительство в Литве или другой стране ЕС.

"Это значит, что те, кто получил шенгенскую визу в другой стране, не смогут подать заявку", – отметила юрист.

По ее словам, вероятно, ряд секторов в Литве из-за этого столкнется с проблемой трудоустройства граждан третьих стран. Это коснется перевозчиков, где работает немало водителей из Беларуси.

Представитель Linava Андрюс Бурба сказал Delfi, что и сейчас трудоустройство белорусов - сложный процесс, а лучших водителей уже переманили Польша и другие страны ЕС, если появятся новые ограничения, транспортный сектор ждут серьезные проблемы.

"Мы говорим только о белорусах, россиян в нашем секторе почти нет", – сказал Бурба.

Его удивляет, что в ЕС все придерживаются единой позиции в отношении войны, но ведут себя по-разному – одни страны разрешают въезд белорусам и устраивают их на работу, а Литва планирует не впускать новых работников даже с шенгенской визой другой страны.

"Мы не говорим о туристах, которые легко получают визы и ездят по разным странам Европы, безо всяких санкций. Это другая сторона медали. Мы говорим об экономических иммигрантах, людях, которые приезжают работать. Мы идем к абсурду, хотим быть впереди всех в Европе, и это выглядит печально. Кто будет платить налоги? Или будем все время брать в долг?", – возмущался представитель Linavа.

Он напомнил, что водители из Беларуси почти не бывают в Литве, они ездят по всей Европе, поэтому странно принимать решения, которые нанесут вред бизнесу.

Бурба сказал, что они делают все возможное для привлечения водителей из Центральной Азии, работают с Индией, Филиппинами, но пока заменить белорусов и украинцев невозможно.

"Прямо скажу там компетентность работников низкая, мы пытаемся их учить, но слишком много вызовов. Перевозчики затыкают дыры, но таких доноров как Беларусь и Украина, нет", – заметил он.

После президентских выборов в Беларуси в 2020 г. в Беларуси начались массовые протесты, которые были жестоко подавлены. Начались репрессии против оппозиции, люди стали покидать Беларусь.

В Литву переехало немало работников сферы ИТ и компаний. Эта тенденция усилилась после начала войны в Украине.

Однако вице-президент Infobalt и глава компании ИТ Visma Lietuva Мантас Урбонас сказал Delfi, что абсолютное большинство работников сферы ИТ из Беларуси работают в Литве в белорусских компаниях, литовские компании без них могут обойтись.

Кроме того, он заметил, что для найма работника из Беларуси приходится проходить сложный процесс в Департаменте миграции.

"Такие работники есть, их бизнес ценит, но это единичные случаи, нет критической массы", – сказал Урбонас о белорусах в сфере ИТ.

Представитель Литовской ассоциации строителей Далюс Гедвилас сказал, что новых работников из Беларуси в последнее время в этом секторе нет, поскольку достаточно хлопот с легализацией и продлением вида на жительство тех работников, которые уже работают в Литве.

"Основная проблема - продление виз те, кто здесь работает, кого уже проверили службы. Компании видят, что вопрос миграции белорусов сложный, поэтому стараются не привозить их сюда", – сказал Гедвилас. Он сказал, что белорусов в этой сфере заменили казахи и узбеки.

Глава парламентского Комитета по нацбезопасности и обороне Лауринас Кащюнас уверяет, что депутаты подали поправки к проекту, поэтому ограничений, о которых говорят, возможно, не останется.

"Во-первых, это было предложение правительства, не мое. На сегодняшний день, да, формулировка такая, что привлечь новых работников из России и Беларуси было бы невозможно. Но, думаю, можно думать о том, что можно искать переходные средства, мы будем это делать. Пока могу сказать только это", – сказал Delfi Кащюнас.