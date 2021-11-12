Как сообщает Литовская национальная ассоциация автоперевозчиков Linava, это позволит отчасти снизить их нехватку в Литве, сообщает Linava.

Представитель Linavа Андрюс Бурба сказал, что ныне действующий ценз слишком высокий, по сравнению с тем, какой действует в других странах.

Ассоциация Linava просит министра транспорта Марюса Скуодиса инициировать изменения.

В настоящее время водителем в Литве можно работать с 21 года, водить автобус - с 24 лет.