Как утверждается в пресс-релизе Литовской национальной ассоциации автоперевозчиков Linava, такое решение не уменьшит загрязнение воздуха, а в большей степени нанесет вред простым жителям и малому бизнесу.

Ожидается, что это приведет к очередному подорожанию продовольственных, бытовых и иных необходимых товаров, так как перевозчики вновь будут вынуждены повышать тарифы на перевозки. Кроме того, из-за повышенного акциза компании будут стремиться закупать топливо в соседних странах, таких как Польша, в результате чего Литва потеряет миллионы евро дохода.

Такие прогнозы Linava изложила в своем обращении к комитетам Сейма, а также к министерствам Транспорта, Финансов и Экономики и инноваций с просьбой не принимать поспешных решений и оценить влияние предложенного изменения не только на всю экономику, но и на рядовых потребителей.

По словам вице-президента ассоциации Linava и председателя Совета грузоперевозок Витаса Бучинскаса, ассоциация перевозчиков одобряет цели Министерства окружающей среды по сохранению более чистой окружающей среды. Однако каждое решение по этому вопросу должно быть рациональным, взвешенным с точки зрения текущего положения, а сегодняшняя ситуация не дает оснований рассматривать вопрос о повышении акциза на топливо.

"Для снижения загрязнения окружающей среды можно найти иные способы помимо увеличения акциза на топливо. Из-за выросших цен на топливо загрязнение воздуха точно не уменьшится — ведь люди не перестанут ездить. В результате этого еще больше пострадает микро- и малый бизнес, а больше всего – рядовые жители, для которых транспорт – это повседневность, связанная с работой и другими жизненно важными потребностями. Рост цен на топливо, вероятно, приведет к росту цен и на другие транспортные услуги, например, подорожают билеты на междугородние и городские автобусы, такси, маршрутные перевозки", – сказал В. Бучинскас.

По словам вице-президента ассоциации Linava, те транспортные компании, у которых не будет возможности переориентироваться на альтернативы, такие как заправки в соседней Польше и других странах, где топливо стоит дешевле, просто поднимут цены на транспортные услуги. А это нанесет вред всей цепочке поставок.

Генеральный секретарь ассоциации Linava Зенонас Буйвидас заявил, что представители перевозчиков неоднократно пытались привлечь внимание к тому, что транспортно-логистические компании, работающие в стране, в последнее время сталкиваются с чрезвычайно большими проблемами. Например, постоянная и растущая нехватка водителей, квоты для приема на работу водителей из стран, не входящих в Европейский союз (ЕС), требования Пакета мобильности и их реализация. По его словам, повышение акциза на топливо только усугубит ситуацию.