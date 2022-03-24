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Литовские транспортные компании могут быть вынуждены поднять цены на перевозку грузов, а некоторые уже это делают, поскольку у них нет выбора, сказано в сообщении ассоциации.
Перевозчики: потребители почувствуют скачок цен из-за подорожания перевозок
© Anželika Stackevič

В сообщении Linavа сказано, что причина этого - подорожание горючего, новые требования Пакета мобильности и проблема с поставками из-за войны в Украине. Подорожание услуг перевозчиков скажется на стоимости товаров, это ощутит как бизнес, так и жители.

Генсек Linava Зенонас Буйвидас сказал, что транспортный сектор ждут серьезные испытания из-за большой финансовой нагрузки.

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"Уже сейчас некоторые компании вынуждены поднимать цены на услуги. Расходы растут из-за роста цен на горючее, снизились заказы на Востоке, есть проблемы с цепочками сообщения и из-за новых требований Пакета мобильности, вскоре компании каждых 8 недель должны будут возвращать машины в страну, где они зарегистрированы. К сожалению, не все компании могут за свой счет погасить растущие расходы. Обычно за свой счет они покрывают 15% дорожающих перевозок", – сказал Буйвидас.

По его словам, из-за роста расходов больше всего пострадают малые и средние компании.

"К сожалению, мы получаем и плохие новости – некоторые малые предприятия вынуждены увольнять работников. Они не могут их держать из-за растущих расходов, которые е соглашаются покрывать заказчики, а некоторые не могут продолжать работу на полную мощность из-за введенных санкций. Не у всех получается быстро переориентироваться", – заметил генсек ассоциации.

Вице-президент ассоциации Витас Бучинскас сказал, что в ближайшее время, вероятно, поднимутся цены на товары и услуги, поскольку перевозки во всех звеньях составляют важную часть.

"Компании стараются минимально повышать цены на услуги, часть расходов погашают за свой счет. Но ситуация на рынке такова, что вскоре за свой счет все расходы погасить не получится из-за дорогого горючего и требований Пакета мобильности, согласно которым, каждых 8 недель тягач должен возвращаться в страну регистрации. Чтобы выполнить это требование, компании должны нанимать больше водителей, это тоже увеличивает расходы. Пока безопасно себя чувствуют только крупные компании, поскольку у них больше оборот и они сами могут погашать растущие расходы. К сожалению, подорожание перевозки грузов приведет к повышению цен на товары и услуги для всех потребителей", – считает Бучинскас.

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