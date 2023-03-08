По последним данным за среду, время ожидания на пограничном пункте Шальчининкай составляет примерно 41 час, а это даже на 20 часов больше, чем на прошлой неделе. В настоящее время здесь ждут своей очереди около 425 грузовиков, в то время как на прошлой неделе их было примерно 220.

Как сообщается в пресс-релизе, наибольшее время ожидания – около 47 часов – по-прежнему фиксируется на пограничном пункте Мядининкай, которое также увеличилось по сравнению с прошлой неделей. По данным на утро среды, здесь своей очереди ожидают более 480 грузовиков. На прошлой неделе время ожидания составило около 44 час., очередь состояла из 460 грузовиков.

В настоящее время самые короткие очереди и время ожидания фиксируются на пограничных контрольно-пропускных пунктах Лаворишкес и Райгардас, где своей очереди ожидают более 70 и 140 грузовиков соответственно, а предварительное время ожидания составляет 7 и 16 часов. Однако очереди и здесь выросли по сравнению с прошлой неделей.

Как отметил генеральный секретарь ассоциации Зенонас Буйвидас, одной из основных проблем, затрудняющих пропуск грузовиков, является то, что, несмотря на значительно увеличившиеся потоки, количество сотрудников таможни, работающих на границах Литвы, все еще слишком мало.

"Увы, но потоки грузовиков продолжают расти, а количество сотрудников, работающих на границе, слишком мало, чтобы успешно справляться с кризисной ситуацией из-за растущих очередей на границе. Несмотря на то, что на границе с Литвой застряли водители грузовиков из ЕС и третьих стран с грузами, мы ставим вопрос о необходимости незамедлительного решения этой очень сложной и острой ситуации", — говорит З. Буйвидас.

Ассоциация "Linava" заверила, что она еще на прошлой неделе обратилась в министерства финансов и транспорта, а также в Таможенную службу Литвы с просьбой как можно скорее разрешить кризисную ситуацию – оказать больше помощи сотрудникам таможни, работающим на границе, направить мобильные экспертные группы для повышения пропускной способности.