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Европейский парламент (ЕП) и Совет Европейского союза (ЕС) предлагают облегчить условия аренды грузовиков и фургонов внутри Сообщества.
Vilkikai prie Kalė uosto
Vilkikai prie Kalė uosto
© AP / Scanpix

В соответствии с соглашением, транспортные предприятия стран ЕС в течение как минимум двух месяцев в год смогут пользоваться транспортными средствами, взятыми в аренду у компании другой страны ЕС.

Предприятия еще должны будут уведомить об этом национальные ведомства и обеспечить, чтобы арендуемые грузовики не превышали 25% парка их автомобилей.

"Это соглашение позволит предприятиям упростить аренду грузовиков для удовлетворения сезонных потребностей вместо того, чтобы их покупать", – сказала для сообщения член ЕП Клаудиа Монтейро да Агулар.

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Сейчас директива ЕС позволяет арендовать транспортные средства, зарегистрированные в государстве-члене ЕС, где находится филиал предприятия.

Как сказал BNS представитель офиса ЕП в Литве Довайдас Пабиржис, предложение еще должен утвердить ЕП, а когда оно будет рассматриваться, пока не ясно.

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