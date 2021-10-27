В соответствии с соглашением, транспортные предприятия стран ЕС в течение как минимум двух месяцев в год смогут пользоваться транспортными средствами, взятыми в аренду у компании другой страны ЕС.
Предприятия еще должны будут уведомить об этом национальные ведомства и обеспечить, чтобы арендуемые грузовики не превышали 25% парка их автомобилей.
"Это соглашение позволит предприятиям упростить аренду грузовиков для удовлетворения сезонных потребностей вместо того, чтобы их покупать", – сказала для сообщения член ЕП Клаудиа Монтейро да Агулар.
Сейчас директива ЕС позволяет арендовать транспортные средства, зарегистрированные в государстве-члене ЕС, где находится филиал предприятия.
Как сказал BNS представитель офиса ЕП в Литве Довайдас Пабиржис, предложение еще должен утвердить ЕП, а когда оно будет рассматриваться, пока не ясно.
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