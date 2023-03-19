Перевозчики довольны предложениями ЕК: наконец-то поняли, что 18-летний может управлять не только танком, но и грузовиком

В этом месяце ЕК опубликовала свои предложения по общим водительским правам ЕС. Предложения также включают два изменения, важных для перевозчиков, которые пытаются решить проблему нехватки водителей.

В частности, предусматривается, что обучение вождению грузовиков будет разрешено на всей территории Сообщества с 17 лет, а приступить к перевозке грузов можно после достижения совершеннолетия. В настоящее время во многих странах Европы возрастной ценз для водителей грузовиков значительно выше — в некоторых странах он составляет даже 24 года, в Литве дальнобойщиком можно стать в 21 год.

ЕК также предлагает составить список третьих стран, водителям грузовиков из которых не потребуется дополнительное обучение. Они могли бы сразу приступить к работе.

Пока неясно, когда именно эти изменения вступят в силу, но предполагается, что это может произойти в течение ближайших полутора лет.

Литовские и европейские перевозчики, которые впервые заговорили о проблеме нехватки водителей, приветствуют запланированные изменения, по их мнению, они должны способствовать привлечению новых людей в профессию водителя.

Поспособствует решению проблемы

Повилас Дрижас, генеральный секретарь Международного альянса транспорта и логистики (МАТЛ), объединяющего крупнейших перевозчиков страны, сказал Delfi, что предоставление молодежи возможности водить грузовики было бы позитивным сдвигом.

“Это поможет привлечь в профессию молодых людей, окончивших школу, не обязательно 12 классов, может быть, даже 10. Теперь такие люди сталкиваются со сроком в 3-4 года, в течение которых они не могут ни учиться, ни работать водителями. Поэтому снижение возрастного ценза способствовало бы системному решению проблемы, было бы шагом вперед”, — говорит П. Дрижас.

Однако, по его словам, одного лишь снижения возрастного ценза будет недостаточно, единственный выход — убрать препятствия для работы водителей из третьих стран в Европе, ведь внутренних ресурсов в любом случае не хватит.

“Мы не можем обойтись без сторонних водителей. И это проблема не Литвы, а всей Европы. Даже такие страны, как Германия, Франция или Нидерланды уже говорят о том, что даже их перевозчики, работающие только на внутренних рынках и не осуществляющие международные перевозки, не имеют достаточного количества работников. Поэтому даже рынок труда такого размера уже не может удовлетворить спрос”, — говорит он.

По его словам, именно поэтому для бизнеса крайне важно, чтобы иммиграционные процедуры, которые сейчас длятся 3-4 месяца, были облегчены, и он рад, что европейские лица, принимающие решения, начинают это понимать.

Европейская комиссия обещает позже составить список стран, из которых профессиональные водители больше не должны будут проходить дополнительное обучение, но П. Дрижас считает, что в список войдут не только страны западного мира.

“Конечно, после А надо говорить и Б — качество и безопасность движения должны быть обеспечены, ничего нельзя допускать. Даже если обучение этих водителей признается автоматически, компании все равно будут нести ответственность за качество работы. Но мы все понимаем, о чем здесь идет речь - об Украине, о Молдове, т.е. странах, граничащих с Европейским Союзом, где схожая культура”, - убежден П. Дрижас.

Важна подготовка, а не возраст

Зенонас Буйвидас, генеральный секретарь Ассоциации перевозчиков Linava, также говорит, что молодые люди должны иметь возможность раньше стать водителями грузовиков. По его словам, сегодня такие люди в определенном смысле дискриминируются.

“Об этом говорят не первый день. В 18 лет вы можете пойти в армию, получить оружие, водить танк и так далее. Я думаю, можно было бы водить грузовик”, — говорит З. Буйвидас.

На вопрос, доверил бы он грузовик своей компании восемнадцатилетнему водителю, генеральный секретарь ответил, что ему самому доверили БТР (бронетранспортер) и бригаду из десяти человек в армии в этом возрасте , так что он не видит проблемы в том, что люди в этом возрасте могут водить грузовики.

“Я понимаю, может показаться, что человеку нужно больше опыта, но если он хорошо обучен, то в чем проблема?”, — говорит З. Буйвидас.

В Европе скоро будет не хватать 2 миллионов водителей

По оценкам Международной транспортной ассоциации IRU, в Европейском союзе в настоящее время не хватает около 600 000 водителей, и если не принять меры, то к 2026 году это число достигнет 2 миллионов, так как средний возраст людей, занимающихся этой профессией, постоянно растет и все больше их уходят на пенсию.

Подсчитано, что только около 5% профессиональных водителей в Европейском Союзе моложе 25 лет.