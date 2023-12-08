Переработанная в Плунге рыба подается в европейских ресторанах: это должен быть роскошный товар

Глава администрации и финансовый директор компании Юстинас Шимкуес сказал Delfi, что компания Plungės šaltis работает с 2006 г., когда деньги в этот бизнес инвестировали предприниматели из Норвегии, Литвы и Фарерских островов.
С тех пор число акционеров уменьшилось, остался лишь один инвестор с Фарерских островов, но сфера деятельности компании не изменилась – из пойманной в дикой природе рыбы готовят филе без костей, замораживают его и доставляют в рестораны в Европе, продают оптовикам, торговым сетям.
В компании Plungės šaltis работают больше 200 человек, доходы компании в прошлом году составили больше 29 млн. евро, чистая прибыль – 2,3 млн. евро.
По словам Шимкуса, это был лучший год для компании, в этом году такого результата уже не будет, поскольку ощущается замедление процесса.
"Мы во втором полугодии видим сокращение рынка на 50%, такой спад продаж фиксируют наши партнеры", – признал он.
Однако, по его прогнозам, в следующем году рынок оживет. Собеседник заметил, что импульс развитию компании дала пандемия коронавируса, из-за которого остановился импорт рыбы из Китая. Сейчас китайцы вернулись на рынок с более дешевой продукцией.
"Мы знаем, какая у них продукция, какое качество, но большая часть покупателей выбирает по цене", – сказал Шимкус.
Основной экспортный рынок компании – Германия. Немалую часть продукции везут во Францию, Великобританию.
"Нашу продукцию можно найти в магазинах Lidl, Aldi, Carrefour и др., только никто там не знает, что такое Plungės šaltis, перерабатывающая в Плунге 6000 тонн рыбы в год", – заметил Шимкус.
Большую часть рыбы для переработки компания покупает в Норвегии. Затем в эту страну везут уже переработанные продукты. По словам Шимкуса, это связано не с дешевой рабочей силой в Литве, а с культурными различиями. "Норвежцы - рыбаки. Они хотят ловить, а не перерабатывать рыбу", – заметил собеседник.
По его словам, из-за замедления рынка компания сейчас не использует весь свой потенциал. Правда, о возможном расширении Шимкус говорит с осторожностью, поскольку может возникнуть проблема нехватки работников в городе.
"Сначала надо использовать имеющийся потенциал. Для расширения логичнее было бы что-то купить, а не сосредотачивать все в одном месте, здесь ограничены человеческие ресурсы", – сказал он, заметив, что пока компании удается решать эту проблему.
По данным Фонда социального страхования, средняя зарплата в компании до уплаты налогов в сентябре 2023 года была 1450 евро.
Шимкус рассказал, что с началом войны в Украине, цены на рыбу, как и на многие другие товары, выросли, но сейчас они стабилизируются – по сравнению с максимумом упали на 40%.
Он не считает, что рыба должна быть дешевой.
"Мы видим, что цена на сырье снижается, теоретически должна дешеветь и рыба на розничном рынке, но это долгий процесс, ведь договоры заключаются на длительное время по фиксированным ценам. Когда сырье дорожает, ты обязан поставлять его по заранее оговоренной цене. То же самое касается и снижения цен. Но рыба должна быть роскошным товаром. Особенно полезная рыба, которую ловят в дикой природе. Общество знает, что есть, чтобы пища была полезнее, а в такой рыбе много белка, мало жиров, она отличается высокой энергетической ценностью", – сказал Шимкус.