Переработанная в Плунге рыба подается в европейских ресторанах: это должен быть роскошный товар

Глава администрации и финансовый директор компании Юстинас Шимкуес сказал Delfi, что компания Plungės šaltis работает с 2006 г., когда деньги в этот бизнес инвестировали предприниматели из Норвегии, Литвы и Фарерских островов.

С тех пор число акционеров уменьшилось, остался лишь один инвестор с Фарерских островов, но сфера деятельности компании не изменилась – из пойманной в дикой природе рыбы готовят филе без костей, замораживают его и доставляют в рестораны в Европе, продают оптовикам, торговым сетям.

В компании Plungės šaltis работают больше 200 человек, доходы компании в прошлом году составили больше 29 млн. евро, чистая прибыль – 2,3 млн. евро.

По словам Шимкуса, это был лучший год для компании, в этом году такого результата уже не будет, поскольку ощущается замедление процесса.

"Мы во втором полугодии видим сокращение рынка на 50%, такой спад продаж фиксируют наши партнеры", – признал он.