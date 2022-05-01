Перемены в энергетике Литвы – включают газопровод с Европой

Когда Россия начала войну в Украине, Евросоюз начал дискуссии об отказе от российских энергоресурсов. Страны Балтии сейчас не покупают газ в России.

Председатель Государственной службы регулирования энергетики (ГСРЭ) Ренатас Поцюс сказал Delfi, что сейчас значима любая новая альтернатива, которая помогает снизить зависимость от российских ресурсов.

"GIPL – важный газопровод и в плане безопасности и в плане использования Клайпедского терминала СПГ, поскольку немалая часть мощностей терминала в этом году направлена на экспорт в Польшу", – сказал он.

Эксперт в сфере энергетики Видмантас Янкаускас сказал, что важность соединения с Польшей отмечалась уже давно, до появления терминала СПГ.

GIPL © Amber Grid

"Мы можем похвастаться хотя бы тем, что можем помочь, вот сейчас, например, Польше – которая намного больше нас, у нее потребности в 5 раз выше, чем у Литвы (...) В планах есть расширение мощностей Клайпедского терминала, мы видим, что сейчас такие терминалы важнее труб, они меньше зависят от выдумок России", – сказал эксперт.

Газопровод интегрирует в общий энергетический рынок ЕС страны Балтии и Финляндию, которые ранее могли покупать газ по трубам только у России.

GIPL начали строить в январе 2020 года и завершили строительство в конце 2021 года. Его длина в Литве составляет 165 км, инвестиции в этот отрезок составили 116 млн. евро.

Проект осуществили Amber Grid и польская компания Gaz-System. Магистраль прокладывал консорциум компаний Alvora и Šiaulių dujotiekio statyba. Трубы поставляла польская компания Izostal.

Подготовка к строительству GIPL (Gas Interconnection Poland–Lithuania) была непростой, требовалось получить европейское финансирование, договориться о разделе расходов.

"Процесс был сложный и занял не один год. Регуляторы не смогли договориться между собой, вопрос решала Европейская служба", – вспоминал Поцюс.

Янкаускас сказал, что сейчас ведут переговоры об отмене приграничных тарифов для успешной интеграции стран Балтии в большой рынок.

Поцюс сказал, что упразднение тарифов дает большую пользу, услуга будет дешевле.

После угроз России и требования платить за газ в рублях о терминалах СПГ задумались Эстония и Финляндия с Латвией.

Янкаускас считает, что для стран Балтии достаточно двух терминалов СПГ.

Мощности GIPL позволят транспортировать в страны Балтии 27 ТераВатт природного газа в год, в Польшу – до 21 ТераВатт в год. Деятельность начнется с транспортировки газа в Польшу.

Протяженность GIPL в обеих странах составляет 508 км. Общая стоимость проекта 500 млн. евро, больше 60% средств выделила Еврокомиссия. В финансировании участвовали латвийские и эстонские операторы поставок газа.

Церемония открытия газопровода состоится на следующей неделе.