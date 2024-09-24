Перемены в банках: можно будет обналичить больше денег, снизятся цены на услуги

Шимкус сказал, что летом прошлого года было предложено изменить регулирование корзины базовых услуг. Вместе с Минфином задумку решили реализовать в этом году. Новшества вступят в силу с Нового года.
Правление ЦБ постановило, что корзина базовых услуг удовлетворит потребности 90% жителей, у которых есть счета.
„Кроме того, будет узаконен предохранитель от быстрого повышения цен. Не менее важно, что вместе с законом узаконят и правила более качественного информирования потребителей о базовой корзине и возможностях ее выбрать“, – сказал Шимкус.
ЦБ постановил, что с 1 января 2025 г. жители, которые выбрали регулируемую базовую корзину, смогут бесплатно обналичить 800 евро в месяц – на 45% больше, чем сейчас (550 евро).
Можно будет сделать больше эл. переводов. Сейчас их 10, а будет 15. Стоимость такого пакета уменьшится на треть – с 1,47 до 1 евро, для малоимущих с 0,73 до 0,50 евро.
Шимкус указал, что расценки будут менять не раз в год, а раз в три года.
Корзина услуг - это пакет услуг для повседневных нужд. В него входит сумма, которую можно обналичить бесплатно, минимальное количество эл. переводов.
Шимкус напомнил, что с 2023 г. банки платят временный налог на солидарность, который уже пополнил бюджет на 400 млн. евро. Прогнозируют, что за оставшуюся часть 2024, 2025 год эта сумма составит около 170 млн. евро.