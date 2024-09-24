Перемены в банках: можно будет обналичить больше денег, снизятся цены на услуги

ЦБ постановил, что с 1 января 2025 г. жители, которые выбрали регулируемую базовую корзину, смогут бесплатно обналичить 800 евро в месяц – на 45% больше, чем сейчас (550 евро).

„Кроме того, будет узаконен предохранитель от быстрого повышения цен. Не менее важно, что вместе с законом узаконят и правила более качественного информирования потребителей о базовой корзине и возможностях ее выбрать“, – сказал Шимкус.

Правление ЦБ постановило, что корзина базовых услуг удовлетворит потребности 90% жителей, у которых есть счета.

Шимкус сказал, что летом прошлого года было предложено изменить регулирование корзины базовых услуг. Вместе с Минфином задумку решили реализовать в этом году. Новшества вступят в силу с Нового года.

Можно будет сделать больше эл. переводов. Сейчас их 10, а будет 15. Стоимость такого пакета уменьшится на треть – с 1,47 до 1 евро, для малоимущих с 0,73 до 0,50 евро.

Шимкус указал, что расценки будут менять не раз в год, а раз в три года.

Корзина услуг - это пакет услуг для повседневных нужд. В него входит сумма, которую можно обналичить бесплатно, минимальное количество эл. переводов.