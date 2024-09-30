2024.09.30 11:24

Перемены на стоянке около торгового центра CUP: платить придется круглосуточно

 
ru.DELFI.lt
Terasų sezonas prekybos centre CUP: pasiūlos įvairovė, naujovės, lankytojų srautų rekordai
Terasų sezonas prekybos centre CUP: pasiūlos įvairovė, naujovės, lankytojų srautų rekordai
ФОТО: Organizatorių nuotr.

С 1 октября 2024 года на уличной стоянке около торгового центра CUP будет действовать новый порядок. Торговый центр заключил соглашение с муниципальной компанией „Услуги сообщения“ (JUDU), которая будет обслуживать всю стоянку. С 1 октября в этом месте будут действовать новые принципы оплаты, пишет портал madeinvilnius.lt.

Одно из важнейших изменений – цена снизится с 1,5 до 1 евро в час, а платить за стоянку придется круглосуточно, семь дней в неделю, даже по выходным.

Всего на этой стоянке можно поставить 128 автомобилей. 2 места предназначены для заправки электромобилей. Будет больше мест для инвалидов - 6. Клиенты Pigu.lt и Vet1 в специально обозначенных местах могут бесплатно оставить машину не больше, чем на 30 минут.

„Цель нового порядка - сделать условия более удобными для наших посетителей. Сейчас на всей уличной стоянке будет действовать общий порядок и одна цена, это облегчит условия пользования стоянкой“, – сказала глава CUP Она Невинскене.

Многоэтажную стоянку CUP по-прежнему администрирует ЗАО Stova (UNIPARK), там никаких перемен не ожидается, т.е. машину можно оставить бесплатно на два часа с 8 до 24 ч. За каждый дополнительный час – 3 евро. С 24 до 8 ч. за каждый час стоянки придется платить по 3 евро. Площадка работает круглосуточно. На 2 и 3 этажах есть места для инвалидов.

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