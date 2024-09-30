Перемены на стоянке около торгового центра CUP: платить придется круглосуточно

Одно из важнейших изменений – цена снизится с 1,5 до 1 евро в час, а платить за стоянку придется круглосуточно, семь дней в неделю, даже по выходным.

Всего на этой стоянке можно поставить 128 автомобилей. 2 места предназначены для заправки электромобилей. Будет больше мест для инвалидов - 6. Клиенты Pigu.lt и Vet1 в специально обозначенных местах могут бесплатно оставить машину не больше, чем на 30 минут.

„Цель нового порядка - сделать условия более удобными для наших посетителей. Сейчас на всей уличной стоянке будет действовать общий порядок и одна цена, это облегчит условия пользования стоянкой“, – сказала глава CUP Она Невинскене.