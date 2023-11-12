Переговоры с Украиной и Молдовой и бюджет на следующий год. Евродайджест: главные события недели

Что случилось? В среду Еврокомиссия представила ежегодную оценку действий, которые предпринимают страны, выразившие желание вступить в Евросоюз . На ее основе Совету ЕС рекомендовано начать переговоры о присоединении к блоку Украины и Молдовы, а также предоставить Грузии статус страны-кандидата. По мнению Еврокомиссии, Киев и Кишинев продемонстрировали "существенный прогресс" в реализации рекомендованных им реформ. В частности, в Брюсселе отметили активизацию борьбы с коррупцией и политическим влиянием олигархов, проведение судебных реформ, укрепление государственных институтов и повышение транспарентности. Действия грузинского правительства Еврокомиссия также оценила высоко, отметив, однако, что значительную часть преобразований еще предстоит воплотить в жизнь.

Что это значит? Эти рекомендации в декабре рассмотрит Европейский совет. В начале октября Politico со ссылкой на неназванных дипломатов сообщало, что лидеры стран ЕС согласятся с оценкой, данной Еврокомиссией. "Политическое давление будет слишком сильным, чтобы отдельные государства-члены могли ему сопротивляться. Рабочее предположение действительно состоит в том, что к декабрю Европейский совет примет решение начать переговоры", — заявил собеседник издания на условиях анонимности. В то же время эксперты, опрошенные Deutsche Welle, склоняются к тому, что скорое вступление Украины и Молдовы в ЕС маловероятно по ряду причин, хотя безусловно состоится.