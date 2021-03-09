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В свете консультаций Латвии, Литвы и Эстонии об эффективном бойкоте электроэнергии с Белорусской АЭС в Островце, первая встреча переговорщиков трех стран и Еврокомиссии (ЕК) намечается на следующей неделе, сообщил вице-министр энергетики Литвы Альбинас Занавичюс.
Переговоры по методике торговли электроэнергией – на следующей неделе
© Itar-Tass / Scanpix

Он сказал BNS, что на закрытом заседании в понедельник правительство предоставило Министерству энергетики полномочия для переговоров по новой трехсторонней методике торговли электроэнергией и с третьими странами.

"Завершается подготовка проекта методики, работают компетентные ведомства Литвы (...) Мы планируем, что беседы с Латвией и Эстонией в трехстороннем формате, а также при участии ЕК, начнутся на следующей неделе", – сказал А. Занавичюс.

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Он утверждает, что в подготовке методики участвует оператор системы электропередачи Litgrid, основные положения методики согласуются и с Государственной службой регулирования энергетики, чтобы можно было легче ее утвердить, когда она будет согласована.

А. Занавичюс повторил озвученную министром энергетики Дайнюсом Крейвисом цель договориться с соседями по методики до конца июня, назвав это "амбициозной целью".

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