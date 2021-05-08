В июне 2019 года ЕП и Совет ЕС приняли директиву о снижении воздействия на окружающую среду некоторых изделий из пластика, этот закон должен быть перенесен в национальное право до 3 июля 2021 года.

Начиная с этой даты, в магазинах стран ЕС нельзя продавать пластиковые ухочистки, столовые приборы, тарелки, стаканчики, палочки для воздушных шаров и т.д. Кроме того, запрещены одноразовые изделия из полистирола - посуда и крышки для нее.

Глава Института зеленой политики Ремигиюс Лапинскас сказал, что будут и другие запреты.

"Например, в ближайшие 5 лет Литва должна уменьшить использование тары с крышками, в которой продают еду навынос. Пока сложно прогнозировать, как Литве удастся справиться с этой задачей. Согласно директиве, до 2029 г. страны должны собирать 90% одноразовых пластиковых бутылок из-под напитков. Это для Литвы не вызов, добиться этого результата помогла система залога за тару", – сказал он Delfi.

Лапинскас сказал, что директива о пластиковой посуде была принята два года назад, поэтому к вступлению в силу нового порядка все успели подготовиться, а многие сети уже отказались от такой посуды.

Представитель Maximа Эрнеста Дапкене сказала Delfi, что сеть уже некоторое время не заказывает пластиковую посуду и сейчас распродает остатки и предлагает альтернативные варианты из бумаги, дерева, перерабатываемого пластика и других материалов.

Представитель Rimi Baltic Людвикас Алелюнас сказал, что они осуществили требование директивы раньше, чем требовалось - с начала этого года. В магазинах сети можно найти экологические варианты одноразовой посуды.

Пресс-секретарь Lidl Lietuva Лина Скерсите напомнила, что их сеть не продает пластиковую одноразовую посуду с лета 2019 года и предлагает своим покупателям эти вещи из перерабатываемых материалов.

С лета 2019 года одноразовую посуду из пластика не продает и сеть Iki. В магазинах сети можно найти одноразовую посуду из бумаги и дерева. "Сейчас сеть продает последнюю партию ухочисток из пластика", – сказала представитель Iki Вайда Будрене.

Представитель сети Norfа дарюс Рилишкис также сказал, что у них одноразовой посуды из пластика уже нет.