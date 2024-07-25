2024.07.25 12:24

Перед Праздником моря в Клайпеде бум на гостиницы: опоздавших ждут высокие цены

 
Раминта Ракауске
ru.DELFI.lt
Klaipėdos uostas
Klaipėdos uostas
ФОТО: Modesta Meškė | Delfi

В пятницу в Клайпеде начнется Праздник моря, мероприятия будут длиться все выходные. Свободных мест в гостиницах осталось немного, а цены кусаются. Представители клайпедских кафе и ресторанов отмечают, что забронировано почти 100% жилья.

На Booking еще есть варианты на ближайшие выходные, но цены впечатляют.

Самый дешевый вариант на две ночи в Клайпеде на двоих стоит 216 евро. Это гостиница вдали от центра, без звезд. Завтраки не предполагаются.

В частном секторе цены еще выше и достигают 260-270 евро. Если вы ищите гостиницу со звездами, то цены будут еще выше.

В одной из самых известных клайпедских гостиниц Victoria Hotel Klaipėda две ночи с завтраками стоят 458 евро, в Navalis – 464 евро, в Amberton Hotel Klaipėda – 471 евро. Это цена недельного отдыха в Турции или Греции.

Президент Клайпедской ассоциации гостиниц и ресторанов Юозас Тубинас подтвердил, что мест на эти выходные в городе осталось немного.

„Почти все на 100% забронировано. Может, в нескольких гостиницах осталось немного свободных номеров, но большая часть заполнена.

Это нормально, поскольку это самый большой летний праздник в Клайпеде, он привлекает больше туристов“, – сказал он.

Juozas Tubinas

По его словам, забронированы и номера люкс.

„Если бы в городе было больше гостиниц, то все были бы заполнены“, – прибавил Тубинас.

Он сказал, что более высокие цены на праздники - нормальное явление.

„Гостиниц на эти выходные не хватает, отсюда и более высокие цены“, – сказал глава ассоциации.

По его словам, этот сезон в Клайпеде лучше прошлого.

„Можно сказать, достаточно хороший, туристов больше, чем год назад, но до допандемического уровня их число еще не поднялось.

Все еще немного иностранцев. Люди боятся из-за геополитики, но с каждым годом ситуация все лучше. Приезжают местные, есть и бизнес-туристы“, – сказал Тубинас.

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