Перед Праздником моря в Клайпеде бум на гостиницы: опоздавших ждут высокие цены

„Почти все на 100% забронировано. Может, в нескольких гостиницах осталось немного свободных номеров, но большая часть заполнена.

Президент Клайпедской ассоциации гостиниц и ресторанов Юозас Тубинас подтвердил, что мест на эти выходные в городе осталось немного.

В одной из самых известных клайпедских гостиниц Victoria Hotel Klaipėda две ночи с завтраками стоят 458 евро, в Navalis – 464 евро, в Amberton Hotel Klaipėda – 471 евро. Это цена недельного отдыха в Турции или Греции.

В частном секторе цены еще выше и достигают 260-270 евро. Если вы ищите гостиницу со звездами, то цены будут еще выше.

Самый дешевый вариант на две ночи в Клайпеде на двоих стоит 216 евро. Это гостиница вдали от центра, без звезд. Завтраки не предполагаются.

На Booking еще есть варианты на ближайшие выходные, но цены впечатляют.

Это нормально, поскольку это самый большой летний праздник в Клайпеде, он привлекает больше туристов“, – сказал он.

По его словам, забронированы и номера люкс.

„Если бы в городе было больше гостиниц, то все были бы заполнены“, – прибавил Тубинас.

Он сказал, что более высокие цены на праздники - нормальное явление.

„Гостиниц на эти выходные не хватает, отсюда и более высокие цены“, – сказал глава ассоциации.

По его словам, этот сезон в Клайпеде лучше прошлого.

„Можно сказать, достаточно хороший, туристов больше, чем год назад, но до допандемического уровня их число еще не поднялось.