Пекин официально не уведомил Литву о прекращении отношений в сфере транспорта

"Никаких официальных заявлений нет, я реагирую на это как на определенную риторику, которая, по нашим оценкам, является необоснованной", - заявил М. Скуодис.

В связи с визитом вице-министра транспорта на Тайвань на прошлой неделе Китай заявил, что вводит санкции и прекращает сотрудничество с министерством и в целом в области транспорта с Литвой.

М. Скуодис отметил, что делегация отправилась в Тайвань из-за экономических связей, о политике не было и речи, а это отвечает позиции Литвы.

Он добавил, что ранее визиты вице-министров были приемлемы для Китая, жесткую реакцию вызвал только этот.

Министр также добавил, что экономические связи Литвы с Китаем ухудшились уже год назад и стали минимальными, им "не очень-то что-то еще можно сделать".

Советник президента: реакция Китая на визит на Тайвань вице-министра транспорта огорчает

Реакция Китая на визит на Тайвань вице-министра транспорта на прошлой неделе вызывает сожаления, заявила старший советник президента по внешней политике Аста Скайсгирите.

Пекин после визита сообщил, что вводит санкции в отношении Агне Вайцюкявичюте и прекращает сотрудничество с министерством и в целом с Литвой в области транспорта.

"Реакция Китая (...) вызывает сожаления и, по нашему мнению, не стоит тех шагов, которые были сделаны", - в четверг сказала советник радио LRT.

Она полагает, что делегация была "достаточно рабочего уровня, (...) целью был поиск бизнес-контактов".