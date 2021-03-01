Пекарня Hanzas maiznīca закрывается в Риге и переезжает в Литву

Шведский концерн Lantmännen Unibake решил реорганизовать свой бизнес в Балтии и модернизировать производство. Сейчас в концерн входят четыре пекарни в Балтийском регионе. Производство в Латвии будет закрыто и перенесено в Литву и Эстонию.
Работу могут потерять 90 латвийцев. Они получат компенсации в соответствии с законодательством.
Глава концерна Асо Ланкотс подчеркнул, что Латвия остаётся и будет оставаться одним из главных рынков Lantmännen Unibake" tirgiem, и хлеб из магазинов не исчезнет. По его словам, планы перенести производство связаны с тем, что сейчас рынок хлеба в Латвии переживает большие изменения, меняются привычки потребителей, и предприятие должно приспосабливаться и создавать условия для роста в будущем, вкладываться в инновации и увеличивать эффективность бизнеса.
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