Пекарня Fazer в Литве увольняет больше 180 работников

В компании работают 218 человек.
Информацию об увольнении компания передала 19 июня.
Напомним, что в апреле Fazer решала вопрос объединения пекарен. Было принято решение закрыть пекарню в Каунасе и оставить в Огре (Латвия).
Тогда сообщалось, что уволят 185 человек, 60 предложат место работы в Огре.
„Мы сделаем все, чтобы поддержать работников и помочь им найти рабочие места. Свободные места в других отделениях Fazer в первую очередь предложат увольняемым работникам“, – сказала в апреле глава Fazer Bakery Baltic Анне Мере
Оставить комментарий Читать комментарии