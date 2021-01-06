Помещения будут приспособлены для деятельности компании в течение 2-5 лет, а за это время будет создано 100 новых рабочих мест, сообщила компания.
"Решение расширить деятельность группы Peikko именно на Литву было принято с учетом благоприятных условий для ведения бизнеса и удобного расположения в плане экспорта продукции в скандинавские страны. Самые большие производственные мощности и ориентированы на этот рынок", - сказал для пресс-релиза директор Peikko Lietuva Паулюс Булота.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Какими будут первые послабления карантинного режима в Литве: перемены возможны к весне (135)
Во вторник в Литве сообщили о 1510 новых случаях...
Конференция епископов Литвы изменила позицию – решила не возобновлять публичные службы (3)
Конференция католических епископов Литвы изменила...
Шимоните: тенденции в ситуации с COVID-19 будут видны через 2 недели (2)
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните дает...
Премьер-министр Литвы о подсчете смертей НЦОЗ: не знаю, можно ли скомпрометировать себя еще больше (23)
Во время дискуссии об управлении пандемии...
Покидающим санаторий Belorus работникам предлагается финансовая помощь (13)
Работникам белорусского санатория Belorus ("Беларусь") в...