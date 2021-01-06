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Действующий в Каунасе финский производитель железобетонных соединений и строительных конструкций Peikko Lietuva расширяется - компания приобрела производственные помещения и территорию, принадлежавшую предприятию по производству железобетона Betonika, находящемуся в управлении концерна Consolis.
Peikko Lietuva
Peikko Lietuva
© Organizatorių nuotr.

Помещения будут приспособлены для деятельности компании в течение 2-5 лет, а за это время будет создано 100 новых рабочих мест, сообщила компания.

"Решение расширить деятельность группы Peikko именно на Литву было принято с учетом благоприятных условий для ведения бизнеса и удобного расположения в плане экспорта продукции в скандинавские страны. Самые большие производственные мощности и ориентированы на этот рынок", - сказал для пресс-релиза директор Peikko Lietuva Паулюс Булота.

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