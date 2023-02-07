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Фин-тех компания Paysera приобрела построенный и уже действующий парк солнечных электростанций мощностью 1,5 мегаватт (МВт) в Вилкавишкском районе и расположенную на территории парка ветряную электростанцию ​​мощностью 600 киловатт (кВт), говорится в пресс-релизе компании.
„Paysera“
„Paysera“
© Įmonės nuotr.

По словам представителей компании, произведенной здесь альтернативной электроэнергией будут полностью обеспечены офисы компании в Вильнюсе, Каунасе и Алитусе, а большую часть электроэнергии компания будет поставлять в общую электросеть.

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До сегодняшнего дня, благодаря солнечным модулям на крыше здания, в котором расположен вильнюсский офис, компания производила примерно 5 проц. электроэнергии, необходимой своему столичному офису. Большинство автомобилей в автопарке компании – 8 –это климатически нейтральные автомобили, работающие только на электричестве.

Ожидается, что в совокупности солнечные и ветряные электростанции будут производить около 2 млн киловатт-часов зеленой электроэнергии в год, а это примерно столько, сколько за год потребляют 1660 квартир.

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