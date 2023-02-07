По словам представителей компании, произведенной здесь альтернативной электроэнергией будут полностью обеспечены офисы компании в Вильнюсе, Каунасе и Алитусе, а большую часть электроэнергии компания будет поставлять в общую электросеть.

До сегодняшнего дня, благодаря солнечным модулям на крыше здания, в котором расположен вильнюсский офис, компания производила примерно 5 проц. электроэнергии, необходимой своему столичному офису. Большинство автомобилей в автопарке компании – 8 –это климатически нейтральные автомобили, работающие только на электричестве.

Ожидается, что в совокупности солнечные и ветряные электростанции будут производить около 2 млн киловатт-часов зеленой электроэнергии в год, а это примерно столько, сколько за год потребляют 1660 квартир.