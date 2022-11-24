Компания Paysera Georgia, основанная в этой стране, получила лицензию 17 ноября. Она планирует начать работу, открыв два центра обслуживания клиентов в столице Тбилиси в начале 2023 года, говорится в сообщении компании.

"В Грузии мы станем свидетелям того, как финтех-технологии, протестированные в Европе и используемые миллионами людей, применяются в традиционном банковском деле", — заявил генеральный директор Paysera Гинтаутас Межятис.

Paysera также предоставляет услуги в Латвии, Эстонии, Болгарии, Румынии, Украине, Албании и Косово.

Сеть Paysera расширяется по принципу франчайзингового совместного предприятия, объединяя компании из разных стран, основанные и управляемые местными предпринимателями.

Paysera, начавшая свою деятельность в Вильнюсе в 2004 году, позже стала первым учреждением электронных денег в Литве, которое обрабатывает электронные платежи в интернет-магазинах, оказывает услуги денежных переводов, конвертации валюты, выдает клиентам платежные карты Visa.