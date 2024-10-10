2024.10.10 13:44

Пассажиры возмущены: билеты приходится покупать в вагоне, люди ездят стоя

 
Айсте Матулявичюте
ru.DELFI.lt
Traukiniai Lietuvoje
Traukiniai Lietuvoje
ФОТО: Bendrovės archyvas

Студентка Роберта, которая почти каждую неделю ездит на поезде из Вильнюса в Кедайняй, сказала, что поезда переполнены, а на выходные билеты можно купить только за неделю до дня отъезда. Представители LTG Link говорят, что такие проблемы бывают редко, но на самом деле в выходные мест в поездах немного.

„Чтобы ехать на поезде, билет надо покупать за неделю, все билеты быстро раскупают. Многие остаются ни с чем, поскольку мест мало. Билеты в день отъезда не купишь“, – утверждает Роберта.

Она спрашивает, неужели нельзя решить проблему путем добавки вагона или еще одного рейса.

„Каждый раз, когда я еду, вижу людей, которые просят продать им билет уже в самом поезде, и сама десятки раз была в такой ситуации“, – сказала Роберта.

По ее словам, люди, которые купили билет уже в поезде, всю дорогу стоят или могут сесть, только если освободится место.

Раскупают билеты не только в Кедайняй, но и в Шяуляй, Клайпеду, на эти поезда в тот же день тоже билетов не найти.

Вильнюс–Кедайняй - это часть двух популярных маршрутов Вильнюс-Клайпеда и Вильнюс-Рига.

Пресс-секретарь LTG Link Ольга Малашкявичене сказала Delfi, что за последние полгода поступило лишь несколько жалоб на нехватку мест на этом участке. По ее словам, situacijų, люди редко покупают билеты на популярные маршруты в выходные в тот же день.

„Мы знаем, что пассажиры активно пользуются популярными маршрутами в выходные, поэтому максимально увеличиваем число мест на этих маршрутах: присоединяем дополнительные вагоны, поезда бывают в два раза длиннее“, – сказала Малашкявичене.

По ее словам, если в понедельник на маршруте Вильнюс–Клайпеда предлагают чуть больше 1700 билетов, то в пятницу уже – 2600. В рабочие дни потоки меньше, и билетов достаточно всем, а вот на выходные купить билеты в последний момент сложно.

Dalyje traukinių atnaujinta pirma klasė

Одно из решений проблемы – тестируемая динамическая ценовая политика на маршруте Вильнюс-Каунас-Вильнюс. Когда за ранее покупаешь 8 конкретных рейсов, платишь намного меньше. Пассажиры получают возможность меньше платить за билеты, а компании бывает легче управлять потоками с учетом числа пассажиров, которые заранее планируют ехать.

„Если это решение оправдает себя, мы планируем использовать его и на других маршрутах“, – сказала Малашкявичене.

Кроме того, в следующем году на маршруте Вильнюс-Шяуляй-Клайпеда будет на 200 мест больше.

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