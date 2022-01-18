В ходе проекта автобус следует испытать в реальных условиях, поэтому было подписано соглашение Elektrinio transporto sistemos с Вильнюсским аэропортом и компанией Litcargus.

12-метровый прототип автобуса Dancer может перевезти за раз почти 90 пассажиров - в нем 32 сидячих и 56 стоячих мест, два места могут трансформироваться в место для инвалидов.