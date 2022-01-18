В ходе проекта автобус следует испытать в реальных условиях, поэтому было подписано соглашение Elektrinio transporto sistemos с Вильнюсским аэропортом и компанией Litcargus.
12-метровый прототип автобуса Dancer может перевезти за раз почти 90 пассажиров - в нем 32 сидячих и 56 стоячих мест, два места могут трансформироваться в место для инвалидов.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Сейм Литвы узаконил буквы x, w и q в документах удостоверения личности (11)
Во вторник Сейм Литвы принял закон, предусматривающий...
В Литве вступили в силу новые правила управления пандемией, остались исключения (4)
17 января в Литве в силу вступило немало новых правил...
"Никуда не уезжал": Назарбаев впервые выступил с обращением к нации после протестов (6)
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев...
До 2030 г. Вильнюс планирует отказаться от газового отопления (17)
Через 8 лет в столице Литвы для отопления планируют...
Премьер-министр Литвы: распространение "омикрон" в Литве не столь стремительно, как в других странах (2)
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сказала, что...