aA
В Вильнюсском аэропорту испытывают прототип литовского электрического автобуса Dancer. Его разрабатывает дочерняя компания группы компаний Vėjo projektai Elektrinio transporto sistemos, проект финансируют на деньги фонда расширения регионов ЕС.
Vilniaus oro uosto keleivius veža lietuviškas elektrinis autobusas
Vilniaus oro uosto keleivius veža lietuviškas elektrinis autobusas
© Susisiekimo ministerija

В ходе проекта автобус следует испытать в реальных условиях, поэтому было подписано соглашение Elektrinio transporto sistemos с Вильнюсским аэропортом и компанией Litcargus.

12-метровый прототип автобуса Dancer может перевезти за раз почти 90 пассажиров - в нем 32 сидячих и 56 стоячих мест, два места могут трансформироваться в место для инвалидов.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Сейм Литвы узаконил буквы x, w и q в документах удостоверения личности (11)

Во вторник Сейм Литвы принял закон, предусматривающий...

В Литве вступили в силу новые правила управления пандемией, остались исключения (4)

17 января в Литве в силу вступило немало новых правил...

"Никуда не уезжал": Назарбаев впервые выступил с обращением к нации после протестов (6)

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев...

До 2030 г. Вильнюс планирует отказаться от газового отопления (17)

Через 8 лет в столице Литвы для отопления планируют...

Премьер-министр Литвы: распространение "омикрон" в Литве не столь стремительно, как в других странах (2)

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сказала, что...