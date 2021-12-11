По словам заведующего отделом авиационных услуг компании Ауримаса Стиклюнаса, в ноябре в Каунасе обслужено более 72 тыс. путешественников, когда в 2020 году было обслужено почти 7,7 тыс.
Основная часть пассажиров – более 225 тыс. – была обслужена в Вильнюсском аэропорту. На втором месте был Каунасский аэропорт пришлось (72 тыс.), а в Паланге фиксировалось 11 тыс. авиапассажиров.
Во всех трех аэропортах страны в ноябре состоялось 3,6 тыс. рейсов – в два раза больше, чем год назад. Перевозка грузов авиатранспортом составила 1,7 тонн – на 8% больше, чем за тот же период 2019 года.
В ноябре в аэропортах страны предлагались рейсы по 73 направлениям, что на 55% больше, чем в ноябре прошлого года. В ноябре 2019 года осуществлялись рейсы по 80 направлениям.
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