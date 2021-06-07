aA
В мае три аэропорта Литвы обслужили более 86,6 тыс. пассажиров, и это был крупнейших показатель за последние семь месяцев, сообщает компания Lietuvos oro uostai (Аэропорты Литвы).
Vilniaus oro uosto VIP terminalas ir konferencijų centras
Vilniaus oro uosto VIP terminalas ir konferencijų centras
© Vilniaus oro uostas

По сравнению с маем прошлого года, когда по причине карантина рейсы были ограничены, пассажирские потоки выросли в 20 раз, однако все же были на 85,8% меньше, чем в мае 2019 года, до пандемии.

В январе-мае этого года пассажиропоток аэропортов Литвы составил 309 тыс. – на 72,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

За пять месяцев этого года в аэропортах страны было обслужено 8,4 тыс. рейсов – на 39,1% меньше, чем за тот же период прошлого года. Только в мае было 2215 рейсов – в 2,7 раза больше, чем за тот же период прошлого года, но на 60,4% меньше, чем в мае 2019 года.

В январе-мае поток грузов аэропортов составил 8,2 тыс. тонн – на 5,8% меньше, чем год назад. Только в мае, по сравнению с маем 2020 года, грузопоток самолетов сократился на 16,9% до 1554 тонн, а по сравнению с маем 2019 года он сократился на 22,8%.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Правительство Литвы запретило все авиарейсы в страну, которые проходят через территорию Беларуси  запрет коснется 10 направлений (326)

24 мая правительство Литвы собралось на заседание и...

С июня Finnair возобновляет рейсы из Вильнюса в Хельсинки

С 15 июня авиакомпания Finnair возобновит прямые рейсы...

TOP новостей

Аналитик о возможном карантине осенью: есть лишь один способ подготовки к приходу индийского штамма (10)

Несмотря на то, что эпидемиологическая ситуация в...

Pirmadienio rytą prie skiepijimo centro Litexpo nusidriekė eilės. eilė prie Litexpo . Skaitytojos nuotrauka

С хаосом у центра вакцинации в Вильнюсе справились: еще есть вакцина для желающих привиться (110)

Вильнюс сообщил, что в понедельник все желающие раньше...

Ситуация на границе с Беларусью изменяется не по дням, а по часам (81)

Ситуация на границе Литвы и Беларуси остается...

Сравнение расходов в странах Балтии: у живущих в Вильнюсе должно оставаться 1577 евро (87)

В семье из двоих взрослых и двух детей, живущей в...

С сегодняшнего дня в Литве можно получить цифровой ковид-сертификат ЕС (22)

С сегодняшнего дня в Литве можно получить цифровой...